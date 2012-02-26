به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر پراگ جریان دارد جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم در اولین خود به مصاف "ایریکلی کوپالیدزه" از گرجستان رفت و در فاصله 3 دقیقه و 24 ثانیه حریف خود را ضربه فنی کرد و به دور دوم راه یافت.

وی دور دوم به مصاف "گابور" از اتریش رفت و این حریف خود را نیز با ضربه فنی شکست داد. محجوب دور سوم و در یک پیکار سخت به مصاف " تامولان باتاگولا" از مغولستان می رود.

امیر ملکی پور در وزن 100+ کیلوگرم در پیکار با "اصلان کامبیف" از روسیه عالی کار کرد و تنها بعد از گذشت 11 ثانیه از شروع مبارزه حریف خود را ضربه فنی کرد. وی در دیدار بعدی با "آندرورتا" از اتریش هم تنها 29 ثانیه به حریف اجازه خود نمایی داد و او را نیز با ضربه فنی پست سر گذاشت. این جودوکار سنگین و جوان کشورمان در پیکار بعدی خود به دیدار "چو گوهام" از کره جنوبی رفت اما برابر این حریف کره ای شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

در همین وزن محمدرضا رودکی در اولین دیدار با"بوگاتریف" از قزاقستان مبارزه کرد و در آخرین ثانیه دقیقه دوم حریف خود را ضربه فنی کرد و به دور دوم راه یافت. وی برای پیکار بعدی "یوری کارکوفتسکی" از قرقیزستان را پیش رو داشت که بعد از 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز "وازاری" بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

رقابتهای جام جهانی پراگ با حضور 359 جودوکار از 74 کشور جهان صبح شنبه آغاز شد و عصر امروزبه پایان می رسد.