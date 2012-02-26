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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

سرهنگ فولادی خواستار شد/

بسیج کارکنان همانند بسیج استادان و دانشجویان دانشگاه ها فعال شود

بسیج کارکنان همانند بسیج استادان و دانشجویان دانشگاه ها فعال شود

گناباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گناباد خواستار فعال شدن بسیج کارکنان همانند بسیج استادان و دانشجویان دانشگاه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فولادی ظهر یکشنبه در مراسم معرفی مسئول جدید حوزه بسیج دانشجویی مالک اشتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اظهار داشت: کار در بسیج از جمله اموری است که اجرش در نزد خداوند بسیار بزرگ است چرا که خدمت به مردم است.

وی تصریح کرد: فارغ التحصیل دانشگاه علاوه بر تخصص بایستی متعهد نیز باشد و این وظیفه ای که بر دوش ما است را سنگین می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نیز در ادامه گفت: سپاه پاسداران و دانشگاه آزاد اسلامی مولود و فرزند انقلاب است که به فرمان و موافقت رهبر کبیر انقلاب (ره) تشکیل و تأسیس شده است.

آصف زارع افزود: تعامل و همکاری خوب سپاه، بسیج و دانشگاه در شهرستان قابل ستایش است و وظیفه ای که ما در قبال جوانان داریم حساس است.

زارع گفت: همانند راهپیمائی عظیم 22 بهمن ماه، در انتخابات پیش روی مجلس نیز می بایستی شرکت کرده و وحدت و انسجام خویش را به جهانیان بار دیگر نشان دهیم.

وی با آرزوی موفقیت برای مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه از وی خواست بحث آزاداندیشی را که از موضوعات مورد تأکید مقام عظمای ولایت است را مد نظر قرار دهد.

کد مطلب 1544116

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