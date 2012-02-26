قتل نوعروس 17 ساله یک روز بعد از عقد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 19 شامگاه 20 بهمنماه سال گذشته پلیس قرچک ورامین در جریان قتل هولناک نوعروس 17 سالهای قرار گرفت .
قربانی جنایت فاطمه نام داشت و پیش از مراسم خواستگاری داماد 28 ساله وی را ندیده بود و هیچ شناختی بین تازهعروس و داماد نبود. پلیس قرچک ورامین متوجه شد که قاتل به نام اسماعیل همان مراسم فردای عقد همسرش را در خانه پدریاش واقع در خیابان شاهآبادی کشته و پا به فرار گذاشته است.
همزمان با صدور دستور قاضی شعبه 103 دادگاه قرچک مبنی بر ممنوعالخروج بودن اسماعیل، تیمی از ماموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند تا با ردیابی تازهداماد جنایتکار پرده از انگیزه وی در این جنایت حیرتآور بردارند. بدین ترتیب تجسسها برای ردیابی اسماعیل آغاز شد و پلیس در کمتر از یک هفته توانست وی را در مخفیگاهش به دام اندازد.
تازهداماد در بازجوییها گفت: با پیشنهاد مادرم به دیدن فاطمه رفتم و در روز نخست وی را پسندیدم تا اینکه عقد کردیم، وقتی برای نخستینبار با هم تنها شدیم ساعتی بعد از عقدمان بود که متوجه بوی بد دهان فاطمه شدم. همان لحظه احساس کردم با دختری شلخته ازدواج کردهام و تا آخر عمر باید بدبختی بکشم. شب پاگشا از خانه بیرون رفتم. وقتی سر کوچه رسیدم چاقو فروشی را دیدم؛ یک چاقو خریدم و بازگشتم. داخل خانه که شدم همه خندان روی مبلها نشسته بودند. بدون اینکه حرفی بزنم سراغ فاطمه رفتم و با چاقو به وی ضربه زدم.
با تکمیل تحقیقات پلیسی و بازپرسی، کیفرخواست اسماعیل به خاطر قتل نوعروسش صادر و پرونده در اختیار شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. صبح امروز جلسه محاکمه متهم به ریاست قاضی عزیز محمدی و حضور چهار قاضی مستشار برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. سپس اولیای دو با حضور در جایگاه خواستار قصاص قاتل دخترشان شدند.
در ادامه نیز متهم به قتل در دفاع از خود گفت: من در تصمیم گیری عجله کردم. الان از کار خود پشیمانم اما این پشیمانی دیگر سودی ندارد.
قضات دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده ختم دادگاه را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند.
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