نسخ دارویی بیمه شدگان خدمات درمانی به صورت اینترنتی تایید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر این سازمان طرح تایید نسخ دارو به صورت اینترنتی را در اولویت کاری خود قرار داده و آن را در استان های خراسان رضوی، قم، کرمان، یزد و البرز به صورت آزمایشی اجرا کرده بود.

امسال نیز این برنامه پس از اجرای آزمایشی در استان های یاد شده، در سراسر کشور با هدف کنترل هزینه و تجویز منطقی دارو و افزایش هرچه بیشتر سطح رضایتمندی بیمه شدگان در حال اجرا است.

نرم افزار طرح تایید نسخ دارویی بیماران بصورت اینترنتی، از دو بخش تایید اداره کل و تایید داروخانه تشکیل شده است.

پیش از این، تمام بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی جهت تایید نسخ دارویی خود باید به ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها در سراسر کشور مراجعه می کردند.

با اجرای نرم افزار مربوطه تمام نسخ در داروخانه ها تایید می شود و فقط داروهای پرونده ای (در بار اول)، نسخی که قیمت آنها بیش از سقف تعیین شده باشد و بعضی داروهای خاص برای بیماران غیرخاص نیاز به مراجعه به اداره کل بیمه دارد.

سازمان خدمات درمانی مهمترین مزایای بکارگیری نرم افزار طرح نسخ اینترنتی دارو را افزایش میزان رضایتمندی بیمه شدگان و برآورد و تجمیع میزان مصرف داروهای گران قیمت در سطح کشور بیان کرده است.



