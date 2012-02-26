احکام جدید وزیر اقتصاد برای 2 عضو هیئت مدیره بانک ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه، عباس کمره‌ای و خسرو خواجه حسنی را به عنوان دو عضو جدید هیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب کرد. قرار است مراسم معارفه این دو عضو جدید هیئت ملی بانک ملی امروز یکشنبه برگزار شود.

عباس کمره ای پیش از این، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و خسرو خواجه حسنی رئیس امور شعب شرق کشور بانک ملی ایران بودند.

فرشاد حیدری ( مدیر عامل )، جمال دامغانیان، محمد رضا حسین زاده و محمد ابراهیم منصور خاکی از دیگر اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران هستند.



