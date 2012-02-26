حجت الاسلام علی اصغر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از جلوههای اقتدار جامعه اسلامی با توجه به ویژگی این نظام و تاکید بر جمهوریت در کارآمدی نظام، انتخابات و مشارکت مردم درصحنههای سیاسی و اجتماعی و همچنین وسیلهٔ افزایش اقتدار جمهوری اسلامی است.
وی گفت: از این رو در هر دوره از انتخابات با توجه به میزان مشارکت مردم، اقتدار و انسجام نظام مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه امروزه در دورهای قرار داریم که آمریکا برای فشار آوردن به مردم ایران مساله تحریم را پیش کشیده است افزود: حضور مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام است که به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام و در نتیجه کاستن از اقتدار نظام هستند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: روز ۱۲اسفند روز نمایش اقتدار مردم و روزی است که مردم بار دیگر قدرت خود را به رخ نظامهایی میکشند که به ظاهر به دنبال دموکراسی هستند ولی در باطن توسط لابیهای معدود اداره میشوند.
وی گفت: تجلی واقعی جمهوریت در ۱۲اسفند به رخ جهانیان کشیده خواهد شد.
وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در انتخابات و نمایش قدرت آنها یک تکلیف تاریخی، اجتماعی، دینی و ملی است.
نصرتی بیان کرد: ما ایرانیان نسبت به تصمیمی که در این برهه تاریخی اتخاذ میکنیم در آینده مورد سوال قرار خواهیم گرفت و آیندگان و نسلهای آینده نسبت به تصمیمی که گرفتیم از ما پرسش خواهند کرد.
وی گفت: حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح و متناسب با معیارهای حداکثری نظام تکلیف امروز ما است.
نصرتی در گفتگو با مهر:
حضور باشکوه در انتخابات تجلی بخش اقتدار جمهوری اسلامی است
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضور باشکوه در انتخابات را تجلی بخش اقتدار جمهوری اسلامی عنوان کرد.
حجت الاسلام علی اصغر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از جلوههای اقتدار جامعه اسلامی با توجه به ویژگی این نظام و تاکید بر جمهوریت در کارآمدی نظام، انتخابات و مشارکت مردم درصحنههای سیاسی و اجتماعی و همچنین وسیلهٔ افزایش اقتدار جمهوری اسلامی است.
نظر شما