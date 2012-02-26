فوتسال وحدت ساری یک بازیکن ملی پوش به خدمت گرفت

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با حضور این بازیکن که سابقه کسب عنوان بهترین بازیکن در رقابتهای فوتسال غرب آسیا را در کارنامه دارد، نیم فصل دوم را با کسب نتایج بهتر آغاز کنیم.

وی بیان داشت: پس از ورود حامی مالی جدید به تیم پس از پایان نیم فصل، برگزاری اردوی آماده سازی در دستور کار تیم قرار گرفت که این اردو با توجه به تدارک مناسب حامی مالی تیم، علاه بر بالا بردن انگیزه بازیکنان، پیشرفت فنی و تاکتیکی تیم را به همراه داشت.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران افزود: بر اساس وعده حامی مالی تیم، پیش از آغاز نخستین بازی تیم در نیم فصل دوم، 30 درصد از مطالبات بازیکنان پرداخت خواهد شد که در آن صورت می توانیم شاهد کسب موفقیت های بهتر ناشی از رفع مشکلات و کمبودهای تیم باشیم.

بوداغی، استقبال نکردن تماشاگران از بازیهای خانگی تیم را یکی از مشکلات موجود تنها نماینده مازندران در لیگ برتر فوتسال دانست و گفت: باید با اجرای برنامه های تبلیغی مناسب، زمینه ورود تماشاگران از مسابقات این تیم را فراهم کنیم.

وی گفت: ارتباط بیشتر و مطلوب با آموزش و پرورش می تواند یکی از برنامه های موثر جذب تماشاگر باشد که امیدواریم بتوانیم زمینه برقراری این ارتباط را در سریعترین زمان ممکن فراهم کنیم.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران، به دیدار روز پنجشنبه تیم وحدت مقابل صنعت نفت آبادان اشاره کرد و گفت: اگر چه تیم حریف از بازیکنان ملی پوش متعددی استفاده می کند اما امیدواریم با استفاده صحیح از ظرفیت های موجود در تیم، میهمان خود را مغلوب کنیم.

تیم فوتسال وحدت ساری، در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال کشور با 9 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم پنجشنبه هفته جاری، در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری، میزبان صنعت نفت آبادان است.