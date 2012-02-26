به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سفر به قله‌ها» شامل پنج گزارش جنگی از هدایت‌الله بهبودی، مرتضی سرهنگی و سیدیاسر هشترودی با تغییر جلد و ویراستاری جدید برای سومین بار منتشر شد.

2 گزارش ابتدایی این کتاب را هدایت‌الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری با عنوان «حلبچه» و «سفر به‌ قله‌ها» نوشته است.

سومین گزارش با عنوان «کردستان عراق حکایت‌ ناگفته‌ها» به قلم سیدیاسر هشترودی است و دو گزارش پایانی هم با ‌عناوین «خاکریز‌های ایمان» و «بهار در آبادان» از مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است.

گزارش‌نویسی از جمله شیوه‌هایی است که می‌تواند یکی از دقیق‌ترین زبان‌ها برای بیان یک حادثه باشد. پنج گزارش جنگی که در این کتاب آمده است به استثنای یک مورد در سال‌های 67 و66 به رشته تحریر درآمده است.

صاحبان گزارش‌ها بهبودی، سرهنگی و هشترودی هستند. گزارش اول مربوط به عملیات آزاد سازی حلبچه است. سفر به قله‌ها گزارشی از منطقه عملیاتی بیت‌المقدس 6 و خاکریزهای ایمان چهارمین گزارش این مجموعه است که حکایت از عملیات مرصاد دارد.

چاپ سوم این کتاب با ویرایش و طراحی جلد جدید در سال جاری منتشر شده است.

کتاب «سفر به قله‌ها» تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که سوره مهر آن را در 111 صفحه، قطع رقعی و شمارگان 2500 نسخه، قیمت 2200 تومان منتشر کرده است.