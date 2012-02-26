تحویل پیراهن و کفش زاید به برنده مزایده باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازآنکه مهاجم ایرلندی تیم فوتبال پرسپولیس پس از 38 سال موفق به هت تریک در هفتاد و چهارمین دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس شد، مسئولان باشگاه پرسپولیس پیراهن و کفش وی را به مزایده گذاشتند تا هواداران این تیم با بالاترین پیشنهاد خود موفق به خریداری پیراهن و کفش او شوند.

طی این مزایده آخرین قیمت پیشنهادی برای پیراهن ایمون زاید 90 میلیون ریال و برای کفش وی 45 میلیون ریال ثبت شد و قرار است این پیراهن پس از تمرین صبح دوشنبه تیم پرسپولیس طی مراسمی تحویل برنده این مزایده می شود.

در این مراسم با حضور مدیر روابط عمومی و برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار است ایمون زاید پیراهن و کفش خود را تحویل هواداری که برنده مزایده شده بدهد.

این هوادار جوان که بالاترین پیشنهاد را برای خرید پیراهن و کفش زننده سه گل تیم پرسپولیس به استقلال در دربی 74 داده حدود 24 سال سن دارد و اهل تهران است.