  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

تحویل پیراهن و کفش زاید به برنده مزایده باشگاه پرسپولیس

تحویل پیراهن و کفش زاید به برنده مزایده باشگاه پرسپولیس

هوادار جوان تیم پرسپولیس پیراهن و کفش زننده سه گل به تیم استقلال در دربی 74 را تحویل می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازآنکه مهاجم ایرلندی تیم فوتبال پرسپولیس پس از 38 سال موفق به هت تریک در هفتاد و چهارمین دیدار تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس شد، مسئولان باشگاه پرسپولیس پیراهن و کفش وی را به مزایده گذاشتند تا هواداران این تیم با بالاترین پیشنهاد خود موفق به خریداری پیراهن و کفش او شوند.

طی این مزایده آخرین قیمت پیشنهادی برای پیراهن ایمون زاید 90 میلیون ریال و برای کفش وی 45 میلیون ریال ثبت شد و قرار است این پیراهن پس از تمرین صبح دوشنبه تیم پرسپولیس طی مراسمی تحویل برنده این مزایده می شود.

در این مراسم با حضور مدیر روابط عمومی و برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار است ایمون زاید پیراهن و کفش خود را تحویل هواداری که برنده مزایده شده بدهد.

این هوادار جوان که بالاترین پیشنهاد را برای خرید پیراهن و کفش زننده سه گل تیم پرسپولیس به استقلال در دربی 74 داده حدود 24 سال سن دارد و اهل تهران است.  

کد مطلب 1544134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها