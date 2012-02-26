رئیس کانون مداحان کشور ابقا شد

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انتخاب رئیس کانون مداحان کشور به ریاست حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور مدیر‌کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی و نمایندگان کانونهای مداحان سراسر کشور برگزار شد.

در این انتخابات، ذاکر اهل بیت(ع) مصطفی خرسندی برای دومین سال متوالی بعنوان رئیس کانون مداحان کشوری و علی خزائیان و محمد حسین کبیر هر کدام بعنوان (منشی و دبیر) انتخاب شدند.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد با بیان اینکه ساماندهی مداحان در کشور سابقه طولانی ندارد و پدیده ای تازه است، گفت: باید به بحث ساماندهی مداحان کشور و آسیب شناسی مداحی توجه ویژه ای کرد.

وی یادآور شد: دشمن تلاش می کند از طریق مداحان و هیئات مذهبی یکسری پیرایه ها و آسیب ها را در مناسبتهای مذهبی وارد کند تا به مقاصد خود برسد. وظیفه اصلی کانون مداحان، سازماندهی، محتوابخشی و هویت دهی به مداحان است .

