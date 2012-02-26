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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

وردی:

34 هزار دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش طرح داناب قرار گرفتند

34 هزار دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش طرح داناب قرار گرفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امسال بیش از 34 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی استان تحت پوشش طرح ملی داناب قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگی نجات آب در مدرسه راهنمایی هاجر بیرجند  اظهارداشت: طرح داناب در سطح 340 مدرسه راهنمایی مناطق شهری و روستایی استان  اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح مسابقات بزرگ نجات آب همراه با اهدای جوایز ویژه دانش آموزان و معلمان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: خداوند حیات هر موجود زنده ای را از آب قرار داده است بنابراین استفاده بهینه از آن تکلیف تمامی انسان ها است.

این مسئول افزود: بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان جهان چالش بزرگ جهان در چند سال آینده موضوع تامین آب است.

وردی تاکید کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه آب در زندگی بشر در راستای استفاده بهینه از آن و تامین نیازها باید در خانواده ها نیز تدابیری اندیشیده شود.

 

کد مطلب 1544137

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