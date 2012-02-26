بانک اطلاعاتی سمن های خراسان جنوبی تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم افشاری پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از فعالیت سمن ها در استان موجود نیست، اظهار داشت: به منظور بهره گیری بیشتر از فعالیت سمن ها در تمام دستگاه ها باید بانک اطلاعاتی جامعی از سمن های استان تهیه و تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی سمن ها در همه ادارات و سازمان ها باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: در مرحله نخست باید آمار و ارقام صحیحی از فعالیت سمن های موجود در استان تهیه شده و سپس کیفیت کار این سمن ها به ثبت برسد.

افشاری با بیان اینکه در حال حاضر سازمانها و ادارات نیز اقدام به صدور مجوز سمن ها می کنند، تصریح کرد: در این راستا مدیران دستگاه ها موظفند سمن های فعال را در سطح استان را شناسایی و به کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان ارائه دهند.

وی بر ضرورت گسترش فعالیت سمن ها و حساسیت کار این سمن ها تاکید کرد و بیان داشت: اقداماتی که توسط دستگاه ها با هزینه سنگینی اجرا می شود توسط سمن ها با حداقل هزینه انجام می شود.

افشاری بر ساماندهی سمن های فعال در سطح استان تاکید کرد و گفت: سمن هایی که از دفتر اجتماعی استان مجوز فعالیت گرفتند کاملا شناسایی شده بوده اما سایر سمن ها به طور کامل شناخته شده نیستند که باید برای بهره گیری بیشتر از این موسسات دولتی اقدام به شناسایی سمن های فعال در سطح استان شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شناسایی توانمندی و ظرفیت های سمن ها باید در این بانک اطلاعاتی گنجانده شود، تصریح کرد: به دلیل وجود نقص در اطلاعات، کارهای اساسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی استان انجام نشده است.

طرح های قابل دفاع در کارگروه ارائه نمی شود

وی با انتقاد از اینکه طرح های اجتماعی و فرهنگی قابل دفاعی در این کارگروه ارائه نمی شود، افزود: به دلیل جدی نگرفتن حساسیت این کارگروه، طرح های قابل دفاعی که منجر به اخذ اعتبار از شورای برنامه ریزی استان شود، ارائه نمی شود.

افشاری تاکید کرد: طی دو هفته دیگر مسئولان طرح های قابل دفاعی را برای اخذ اعتبار از شورای برنامه ریزی استان ارائه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح های فرهنگی و اجتماعی پایه و اساس طرح های اجرایی استان است، یادآور شد: اینگونه طرح ها به دلیل حساسیت ویژه در سطح جامعه می تواند بالاترین اعتبار را به خود اختصاص دهد که تاحدودی مورد غفلت قرار گرفته است.