انقلاب بحرین پیروز خواهد شد/ سانسور جنایات آل خلیفه بی نتیجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "حسن فرحان المالکی" گفت : مردم بحرین در معرض ظلم و ستم فراوان قرار دارند و انواع ظلمهای رسانه ای، سیاسی، حقوقی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس، عربی، منطقه ای و بین المللی در حق مردم بحرین روا داشته می شود.

وی افزود: ما به مردم بحرین درباره صبر و پایداری و بیان مسالمت آمیز اعتراضات تبریک می گوییم و امیدواریم که همین روند مسالمت آمیز را حفظ کنند و مقامات رژیم بحرین راهکاری برای بحران این کشور پیدا کنند.

المالکی گفت : امیدها برای ایجاد راهکاری از سوی رژیم اندک است ما انتظار داشتیم که کشورهای حوزه خلیج فارس برای حل بحران بحرین وساطت کنند.

وی بیان کرد: انقلاب مردم بحرین طولانی ترین انقلاب عربی محسوب می شود و عدم پوشش رسانه ای و ظلم ها علیه آن ره به جایی نخواهد برد و به طور حتم پیروز خواهد شد.