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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

روحانی عربستانی:

انقلاب بحرین پیروز خواهد شد/ سانسور جنایات آل خلیفه بی نتیجه است

انقلاب بحرین پیروز خواهد شد/ سانسور جنایات آل خلیفه بی نتیجه است

یکی از روحانیون مخالف آل سعود در عربستان با محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه آل خلیفه علیه انقلاب بحرین، پیروزی مردم را حتمی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "حسن فرحان المالکی" گفت : مردم بحرین در معرض ظلم و ستم فراوان قرار دارند و انواع ظلمهای رسانه ای، سیاسی، حقوقی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس، عربی، منطقه ای و بین المللی در حق مردم بحرین روا داشته می شود.

وی افزود: ما به مردم بحرین درباره صبر و پایداری و بیان مسالمت آمیز اعتراضات تبریک می گوییم و امیدواریم که همین روند مسالمت آمیز را حفظ کنند و مقامات رژیم بحرین راهکاری برای بحران این کشور پیدا کنند.

المالکی گفت : امیدها برای ایجاد راهکاری از سوی رژیم اندک است ما انتظار داشتیم که کشورهای حوزه خلیج فارس برای حل بحران بحرین وساطت کنند.

وی بیان کرد: انقلاب مردم بحرین طولانی ترین انقلاب عربی محسوب می شود و عدم پوشش رسانه ای و ظلم ها علیه آن ره به جایی نخواهد برد و به طور حتم پیروز خواهد شد.

کد مطلب 1544139

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