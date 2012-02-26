صبحانه کاری دانشگاه علوم پزشکی البرز به صرف کله پاچه!

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه مجمع روسای دانشگاههای استان البرز با حاشیه هایی همراه بود که با هم می خوانیم.



دکتر حسن ناصری در جلسه مجمع روسای دانشگاههای استان البرز به ریاست رئیس دانشگاه پیام نور همکاران خود در دانشگاههای استان را به صبحانه کاری به صرف کله پاچه دعوت کرد.

در حاشیه جلسه مجمع روسای دانشگاههای استان البرز، آنجا که بر برگزاری پیوسته و منظم جلسات تاکید شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعلام آمادگی کرد که جلسه آتی در محل این دانشگاه برگزار شود.

ناصری ضمن دعوت از همقطارانش به صرف صبحانه کاری در دانشگاه علوم پزشکی البرز به شوخی گفت که ما در دانشگاه به میهمانهایمان کله پاچه می دهیم تا مریض شوند و به خودمان مراجعه کنند.

وقتی که صابر امامی رئیس دانشگاه هنر به مشکلات خوابگاهها و کمبود اعتبار برای ساخت و تجهیز سالنها و خوابگاههای مورد نیاز اشاره کرد و گفت به اعتباری یک میلیارد تومانی نیاز است، قره قول داد که 500 میلیون تومان اعتبار از استانداری برای این منظور جذب کند که امامی پس از مشورت با روسای دانشگاهها به حالتی دوستانه و طنز گفت: جناب قره، با دوستان بررسی کردیم دیدیم یک میلیارد نصف شد، پس حالا می گوییم دو میلیارد تومان لازم است تا یک میلیارد آن به دستمان برسد.

در این جلسه همچنین در غیاب استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی به دلیل حمایت از دانشگاههای استان از آنها قدردانی شد.