آخرین آمار ازدواج/ 12.5 درصد ازدواجها مربوط به زوجهای همسن

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس آمارهای جمع آوری شده از سوی سازمان ثبت احوال، بیشترین آمار دیماه مربوط به استان خراسان رضوی با ثبت 4 هزار و 868 فقره ازدواج بوده است.

استانهای آذربایجان غربی با دو هزار و 568 فقره ازدواج و استان تهران با دوهزار و 239 واقعه دارای بیشترین آمار ازدواج در دیماه بوده اند.

همچنین در این ماه استان بوشهر با 143 فقره ، استان سمنان با 189 فقره و استان ایلام نیز با 230 فقره ازدواج دارای کمترین آمار ازدواج به ثبت رسیده بوده اند.

این درحالی است که آمار ازدواج در آذرماه تقریبا دو برابر دیماه برابر با 65 هزار و 294 فقره ازدواج بوده است که البته آذر و دی مقارن با ماه محرم و صفر بوده است.

در آذرماه استانهای تهران با ثبت 9 هزار و 354 مورد ، خراسان رضوی با 6 هزار و 405 مورد و خوزستان با 4 هزار و 142 فقره جزء استانهای پر ازدواج کشور بودند و همچنین استانهای سمنان، ایلام و بوشهر نیز دارای کمترین آمار ازدواج در این ماه بودند.

همچنین آمارهای 9 ماه اول سال نیز نشان می دهد 702 هزار و 183 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که بدون احتساب آمار ثبت ازدواج های معوقه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 دهم درصد افزایش داشته است.



طی این مدت 507 هزار و 529 واقعه ازدواج در مناطق شهری و 194 هزار و 659 رویداد ازدواج نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

براساس آمارهای موجود، بیشترین ازدواج ثبت شده زنان طی این مدت مربوط به گروه سنی 24-20 ساله با تعداد 244 هزار و 909 نفر بوده است.

همچنین در 9 ماهه امسال بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 24-20 ساله با زنان 19-15 ساله بوده که تعداد آن 130 هزار و 248 مورد بوده است.

12.49 درصد ازدواجها مربوط به زوجینی است که همسن هم بوده اند و 9.35 درصد نیز مربوط به زوجهایی است که سه سال با یکدیگر اختلاف سنی داشتند و 9.10 درصد آمارها نیز مربوط به زوجهایی است که اختلاف سنی آنان دو سال بوده است.

کمترین ازدواجهای ثبت شده با رقم 7دهم درصد نیز مربوط به ازدواجهایی است که زوج 16 تا 20 سال از زوجه خود کوچکتر بوده است.