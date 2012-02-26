رقابت های انتخاباتی با 74 نفر در البرز ادامه دارد/ انصراف 4 نامزد انتخاباتی در البرز

علی اکبر زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار و وقایع انتخاباتی استان البرز گفت: تا این لحظه از روزشمار انتخابات استان البرز چهار نفر از کاندیدا از عرصه رقابت های انتخاباتی کناره گرفته و در کل البرز با 74 نفر به استقبال انتخابات می رود.

وی گفت: از چهار نفر فوق، یک نفر به حوزه انتخابیه کرج و سه نفر به حوزه انتخابیه ساوجبلاغ تعلق داشته اند که با این حساب تا این لحظه کرج در انتخابات پیش رو 61 کاندیدا و ساوجبلاغ 13 کاندیدا خواهد داشت.

وی تصریح کرد: احتمال کناره گیری کاندیدای دیگر تا آخرین روز تبلیغات وجود خواهد داشت.

وی در خصوص فضای تبلیغات استان البرز گفت: رقابت های تبلیغاتی انتخابات در استان البرز در چارچوب قانون ادامه داشته و تخلف پر رنگی در این خصوص گزارش نشده است.

وی گفت: آن دسته از اقدامات غیر قانونی کاندیدا که با تذکر و اخطار فیصله می یابد جرم محسوب نشده و سعی مسئولان استان بر آن است که فضای دوستانه جاری باشد و سخت گیری های مسئولان سبب سردی فضای انتخابات و دلزدگی کاندیدا از ادامه تبلیغات نشود.

زارع نژاد افزود: سعی مسئولان استان فراهم آوردن فضائی عادلانه برای تبلیغ همه کاندیدا است و آنجا که کاندیدائی بخواهد به حق دیگران تعارض داشته و تبلیغاتی فرا تر از آنچه برای همه جایز دانسته شده داشته باشد برخوردی قاطع صورت بگیرد.

وی گفت: در خصوص تقسیمات کشوری استان و اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در آنها گفت: استان البرز، از چهار شهرستان، 16 شهر، 10 بخش و 20 دهستان و 361 روستا تشکیل شده و مقدمات برگزاری انتخابات در همه انها به نحو مطلوبی فراهم شده است.

وی افزود: در استان البرز، دو حوزه اصلی شامل فرمانداری های کرج و ساوجبلاغ خواهیم داشت و در کنار آن هشت حوزه فرعی شامل دو فرمانداری و شش بخشداری در امر انتخابات فعال خواهند بود.