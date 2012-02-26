وحدت گرایی و همگرایی شعار مهم جبهه متحد اصولگرایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در جمع اصولگرایان ایلام اظهار داشت: در استان ایلام نیز سه نفر باید به مجلس راه یابند که ما چند برابر این سه نفر در استان ایلام نامزد اصولگرا داریم اما باید سه نفر مشخص شود و در جاهایی نیز استثنائا ممکن است یک تا دو نفر بیشتر انتخاب شوند.

وی بیان داشت: بعد از اینکه نامزدها در موازین جبهه اصولگرایی تعریف شدند، کسانی که در این دایره قرار می‌گیرند که از اقبال مردمی بیشتری برخوردار باشند.

متکی ادامه داد: حضور در انتخابات یک واجب عینی است، یعنی اگر دیگران شرکت کردند تکلیف از من ساقط نیست و این مانند نماز است. نماز را اگر دیگران بخوانند، خواندن نماز از من ساقط نمی‌شود و من هم باید نمازم را بخوانم و این ریشه دینی و اعتقادی دارد.

وی عنوان کرد: بنده به عنوان یک فرد با این نگرش به حجت شرعی رسیدم که باید وارد عرصه شده و در جبهه متحد اصولگرایان تلاش کنم.

متکی بیان داشت: جبهه متحد اصولگرایان برای این به وجود آمد که وحدت میان اصولگرایان را فراهم کند و آن میزانی که موفق نشد دیگر تقصیر جبهه متحد اصولگرایان نیست.

وی تصریح کرد: جبهه متحد اصولگرایان بعد از توجه به شاخص‌های خود افرادی را در لیست جبهه قرار داد که از اقبال بیشتری در بین مردم برخوردار بودند.