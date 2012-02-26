سوزاندن قرآن اهانت به همه ادیان الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: حادثه دردناک سوزاندن قرآن کریم به دست سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام افغانستان، داغ ننگی بر پیشانی دولت آمریکاست که خود را دل‌نگران و داعیه‌دار دفاع از حقوق بشر، آزادی مذهبی و دموکراسی جلوه می‌دهد و خشم تمام مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را برانگیخت و دل‌های آنان را داغدار کرد؛ قرآن ‌عزیزی که هدیه پروردگار جهان به همه انسان‌ها و کتاب هدایت و رستگاری است و همه مسلمانان -از هر فرقه و مذهب و گروهی- به آن عشق می‌ورزند.



در ادامه این بیانیه تصریح شده است: قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و معجزه بزرگ از پیامبر ختم‌المرسلین، مصحف رحمت و عدالت، صلح و شفقت و روشن‌ترین راه هدایت ابنای بشر است و نه تنها به مسلمانان، که به هر انسان جویای حقیقت تعلق دارد. اقدام موهن نیروهای امریکایی در سوزاندن قرآن مجید در پایگاه هوایی بگرام افغانستان، نه تنها توهین به اسلام و مسلمانان، که توهین به تمام ادیان جهان و پیروان آن به شمار می‌رود؛ از این رو، وظیفه هر آزاده‌ای است که در برابر این عمل ساکت ننشیند و آن را محکوم نموده، از عامل یا عاملان آن اعلام برائت کند.



این بیانیه افزوده است: بی‌شک، این رفتارهای شنیع و گستاخانه سربازان امریکایی در افغانستان نخواهد توانست مانعی در برابر موج گستردة بیداری اسلامی ایجاد کند و از اقبال روزافزون مردم دنیا به این کتاب آسمانی و مقدس جلوگیری کند؛ اکنون، در شرایطی که مسلمانان جهان با رویکردی جدید به آموزه‌های جاویدان قرآن کریم، بهار بیداری اسلامی را آفریده‌اند و نوکران شیطان را یکی یکی از اریکة قدرت به زیر می‌کشند، دشمنان بیدار شدن ملت‌ها کینه و نفرت خود را از منشأ این بیداری نشان می‌دهند.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، با ژرف‌اندیشی و تدبیر مثال‌زدنی اعلام کردند که طراحی و اتاق فرمان این نمایش‌ها در دستان سران نظام سلطه و اتاق‌های فکر صهیونیستی است و دولت امریکا را مسئول و پاسخ‌گوی این گونه حرکت‌ها اعلام نمودند.



بیانیه جامعه المصطفی تاکید کرده است: مردم متدین و مسلمان افغانستان به نیکی دریافته‌اند که این عمل زشت و ضداسلامی در اثر خودسری و ندانم‌کاری یک یا چندسرباز امریکایی نمی‌باشد، بلکه عملی استراتژیک و برای عادی‌سازی بی‌ادبی و بی‌احترامی به مقدسات مسلمانان به شمار می‌رود تا بدین وسیله، مردم کشور را به مقدسات، واجبات و محرمات بی‌تفاوت سازند و زمینة وابستگی و بندگی مادی مردم شریف افغانستان را به خود و اربابان صهیونیست خویش فراهم آورند.



در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: طلاب، فضلا، استادان، مسئولان و کارکنان جامعه‌المصطفی، با پیروی از فرمایش‌های ولی امر مسلمانان جهان، ضمن محکوم نمودن توهین بی‌شرمانه سربازان امریکایی به قرآن مجید، آن را اقدام تروریستی دولت امریکا برمی‌شمرند و با تسلیت و تعزیت به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علوم دینی و آیات عظام، از تمام مسلمانان و آزادی‌خواهان سراسر دنیا، پیروان واقعی همة ادیان و مذاهب، مجامع بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر جهانی، سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان کنفرانس اسلامی، نهادهای بین‌المللی و نیز دولت‌های اسلامی، به ویژه دولت افغانستان، می‌خواهند ضمن اعلام انزجار و بیزاری از این گونه اقدامات، قاطعانه، جلو تکرار این گونه اهانت‌ها را بگیرند و عاملان آن را، که احساسات بیش از یک و نیم میلیون مسلمان را جریحه‌دار کرده‌اند، مجازات کنند.



در بخش پایانی این بیانیه آورده شده است: بی‌شک، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از چنین اهانت‌هایی، تلاش برای خروج نیروهای اشغالگر از این کشور مسلمان است؛ کاری که دولت‌مردان عراق انجام دادند و امنیت کشورشان را به عهده گرفتند.