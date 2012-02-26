آبفای مازندران در جشنواره فناوری اطلاعات کشور مقام آورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این شرکت با برپایی غرفه و حضور دردومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آب وفاضلاب کشور درسالن تلاش وزارت کار دستاوردهای علمی خود را ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب مازندران درمراسم اختتامیه دومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آب وفاضلاب با بیان اینکه 180 میلیون تومان در سال 90 برای اجرای زیر ساختهای شبکه آی تی شرکت هزینه شده است گفت: برای ارائه دستاوردهای علمی در زمینه فناوری در صنعت آب وفاضلاب نیازمند به اعتبارات ملی هستیم.

محمد تقی حسین زاده با اشاره به راه اندازی طرح جامع سیستم مکانیزه امور مشترکان در آب وفاضلاب مازندران این سیستم را یکی از نرم افزارهای مهم کاربردی در شرکت دانست که به واسطه ارتباط مستقیم با مشترکان اهمیت بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه بسترهای لازم برای کسب اطلاعات جامع تر و به روز تر باید فراهم شود تصریح کرد: شرکت آب وفاضلاب مازندران موفق به دریافت لوح و تندیس حضور فعال در دومین جشنواره فن آوری اطلاعات صنعت آب و فاضلاب کشور شده است.

معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی شرکت آب وفاضلاب مازندران با بیان اینکه جشنواره با رویکرد امنیت شبکه و با هدف تبادل نظر بین همکاران حوزه فناوری اطلاعات شرکت های آبفای شهری و روستائی کشور برگزار شد افزود: معرفی آخرین دستاوردهای کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات، معرفی توانمندیهای شرکت های تابعه و تعامل بین همکاران فناوری اطلاعات از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه بوده است.

محمودی افزود: آب و فاضلاب مازندران در زمینه های پورتال جامع آبفای شهری مازندران، ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات، کنترل و ترافیک شبکه و سیستم جامع امور مشترکان، چهار مقاله به این جشنواره ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: مقاله مانیتورینگ شبکه آبفای مازندران از طرحهای برتر ارائه شده به این جشنواره معرفی شده است.