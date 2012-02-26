ضرورت تدوین و اجرای مدل تعالی ایرانی - اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مراسم نهمین دوره اعطای جایزه تعالی سازمانی تصریح کرد: این مدل، آنچه در آینده بدان نیاز داریم نیست و برای نظام اسلامی ما کفایت نمی کند.

وی افزود: جمع مدیران حاضر در این جایزه، باید به دبیرخانه جایزه تعالی کمک کند تا با یک زمانبندی صحیح، به یک مدل بومی و جامع بر اساس شاخص ها و مفاهیم کلیدی الگوی تعالی ایرانی- اسلامی برسیم.



هدایت با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم کفایت الگوهای غربی و لزوم تنظیم الگوی پیشرفت کشور بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی تاکید کرد: سازمان گسترش از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به دستگاه های اجرایی در خصوص نظام اداری 42 مفهوم کلیدی را استخراج کرده که بعنوان مفاهیم بنیادین مدل بومی تعالی باید مورد استفاده قرار گیرد.



وی توجه به کرامت انسانی، نیروی انسانی توانمند، امانت داری، شایسته سالاری، حفظ بیت المال، صرفه جویی، تکریم ارباب رجوع، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، عدالت محوری، شفاف سازی و خدمت رسانی نوین و کیفی را از جمله این مفاهیم کلیدی نام برد.



رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، سلامت نظام اداری، چابک سازی سازمانی، حمایت از روحیه نوآوری و بهبود مستمر را از دیگر شاخص های کلیدی الگوی تعالی ایرانی- اسلامی عنوان کرد.



هدایت یادآور شد: امروز مراکز تولیدی، تجاری و تحقیقاتی کشور باتوجه به شرایط ویژه جهانی که با رکود همه جانبه و دمپینگ روبرو هستیم، باید مفاهیم و رویکردهای خاصی را برای تعالی همه جانبه و بهره وری مستمر مد نظر قرار دهند.



وی در خصوص ویژگی های سازمان های متعالی امروزین در کشور بیان داشت: این سازمان ها باید برای تحقق هرچه بیشتر اهداف بلندی همچون رعایت کرامت انسانی و حقوق مردم، کمال جویی و رضایت پروردگار گام بردارند و پایداری خود را در پایبندی به این اصول بدانند.



معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: سازمان های متعالی باید جهتگیری کلی، ماموریت، اهداف، چشم انداز و راهبردهای خود را بر مبنای اصول اعتقادی و فرهنگی ایرانی- اسلامی تعریف و تنظیم کنند. هدایت خاطرنشان کرد: این سازمان ها باید خودباوری، نوآوری و دانش گرایی را ترویج دهند و زمینه ساز توسعه صنعت جوشیده از فکر و ابتکار متخصصان بومی باشند.