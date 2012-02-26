رئیس جدید تا کار را یاد بگیرد 4 سال تمام شده/ اعضای مجمع نگران نیستند

حسین جباری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال همان کسی است که از فدراسیون آگاهی دارد و در سالهای گذشته تجربیات زیادی کسب کرده است. به نظرم کفاشیان و عزیزالله محمدی طی سالهای گذشته در بطن کار بوده اند و با شرایط آشنا هستند.

وی ادامه داد: کاندیدای دیگر در صورتی که به عنوان رئیس انتخاب شوند تا بخواهند کار را یاد بگیرند و با جو حاکم بر فدراسیون فوتبال آشنا شوند 4 سال تمام شده است. اگر آدم های فوتبالی دیگر هم می توانستند در انتخابات شرکت کنند بهتر بود، اما صحبت ما در حال حاضر بین همین پنج کاندیداست که به صورت رسمی ثبت نام کرده اند.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان با بیان اینکه هیچ نگرانی بابت دخالت وزارت ورزش در انتخابات وجود ندارد، یادآور شد: اعضای مجمع عاقل و بالغ هستند و خودشان می توانند بهترین تصمیم را برای فوتبال بگیرند. به همین خاطر هیچ نگرانی نسبت به ثاثیر و یا فشاری که از وزارت ورزش در انتخابات صورت بگیرد، نداریم.

جباری زاده در خصوص ارزیابی اش از کاندیدای معرفی شده برای نواب رئیس هم گفت: من هنوز فرصت نکرده ام درباره آنها اطلاعاتی کسب کنم.

وی در پایان یادآور شد: سال آینده دوره حساسی برای فوتبال است و فدراسیون به رئیسی احتیاج دارد که تمام وقت در خدمت فوتبال باشد و برای آن برنامه ریزی کند. در غیر اینصورت فوتبال ما موفق نمی شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.