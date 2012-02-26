کمکهای جمع آوری شده در مدارس برای دانش آموزان نیازمند هزینه می شود

امان ا... حسین پور درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشن در روزهای 17 تا 19 اسفند ماه و با همکاری کمیته امداد، نیروی مقاومت بسیج، اداره کل آموزش و پرورش استان و صداو سیمای مرکز استان، در تمامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: با استقرار پایگاه های کمیته امداد در مساجد،مصلی های نماز جمعه وهمچنین پایگاه های سازمان دانش آموزی، هدایای مردم نیکوکار جمع آوری می شود.

حسین پور با موثر خواندن نقش مردم در یاری رساندن به محرومان اظهار داشت: کمک خیران و افراد نیکوکاردر این جشن، در پشتیبانی محرومین و نیازمندان نقش ویژه ای دارد.

وی یاد آور شد: در برگزاری جشن نیکوکاری در این استان، کمیته امداد حضرت امام(ره) و نیروی مقاومت بسیج، نقش مضاعفی را در راستای ساماندهی پایگاه ها و استقرارنیروهای مورد نیاز ایفا خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی، چاپ پوستر، بنر و تراکت را از اهم برنامه فرهنگی این نهاد برشمرد و گفت: به منظور برگزاری هرچه با شکوهتر این جشن و جذب بیشتر کمک های مردمی و افرا نیکوکار، توزیع 80 هزارقلک در بین مدارس و توزیع 113هزار پاکت بین خیرین و افراد نیکوکار در دستور کار ستاد هفته نیکوکاری قرار گرفته است.

حسین پور از خیرین و افراد نیکوکارخواست تا با اهدای هدایا و کمکهای خود، در این امر خداپسندانه شرکت و یاری رساندن به محرومان واقعی جامعه را مورد توجه قرار دهند.

وی در ادامه افزود: اولیاء دانش آموزان نیز در راستای ترویج فرهنگ انفاق، مشوق فرزندان خود بوده و با حضور پر شور خود به این جشن رونق ببخشند.

جشن نیکوکاری 17 اسفندماه در سراسر کشور آغاز می شود.