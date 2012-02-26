محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیرکرد وزیر ورزش در ارائه اساسنامه و ساختار تشکیلاتی وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان، اظهار داشت: یکی از گلایه ها و اختلافات اساسی ما با دولت بر سرهمین موضوع است که چرا دولت باید برای خود آنقدر کار درست کند که نرسد برخی از وظایف قانونی اش را انجام دهد.

وی اضافه کرد: دولت علاوه بر تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان، اساسنامه و شرح وظایف 3 وزارتخانه جدیدی که از ادغام وزارتخانه های دیگر تشکیل شدند را پس از گذشت 6 ماه از مهلت قانونی هنوز به مجلس نیاورده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس نسبت به اهمال دولت در این زمینه بی تفاوت نیستند و خودشان درحال نوشتن شرح وظایف برای این وزارتخانه های تازه تاسیس هستند بطوریکه ممکن است نهایتا این اساسنامه ها و شرح وظایف وزارتخانه های مذکور بصورت طرح در مجلس تصویب شود چون اگر این اتفاق نیفتد به دلیل اینکه هم اکنون عمر کمی از مجلس هشتم باقی مانده و نمایندگان به دنبال بررسی قانون بودجه سال آینده هستند تصویب اساسنامه های این وزارتخانه های تازه تاسیس به عهده نمایندگان مجلس نهم خواهد افتاد.

وی در ادامه درخصوص احتمال دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال نیز گفت: دولت فقط باید کارهایی را انجام دهد که بخش خصوصی توانایی انجام آن کارها را ندارد و موضوع ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست.

باهنر با تاکید براینکه بیشترین رنجی که ورزشکاران می برند دخالت دولت در امر ورزش است، گفت: یکی از مشکلات اساسی ورزش در کشور ما دخالت دولت در ورزش است درصورتیکه نه نیازی به این کار است و نه ضرورتی برای این کار وجود دارد.

وی ورزش فوتبال را شاه بیت مسائل ورزشی کشور دانست و افزود: یکی از اشکالات اساسی فوتبال مملکت ما سیاسی بودن آن است. در حالیکه خود فوتبالی ها می توانند فوتبال را اداره کنند و قطعا بهتر از سیاسیون آنرا اداره خواهند کرد پس بهتر است که دولت در این امور دخالت نکند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت فقط باید به اندازه بودجه ای که در همه بخشها بویژه بخش ورزش از مجلس می گیرد پاسخگو باشد.

وی در ادامه در بیان ارزیابی عملکرد نمایندگان در سئوال از وزیر ورزش به گونه ای که برای کوچکترین مسئله جهت سئوال از وزیر امضاء جمع می کنند گفت: این کار به هیچ وجه درست نیست و این ایراد به ما نمایندگان مجلس وارد است که باید برطرف شود.

باهنردر بخش دیگر گفتگوی خود با خبرنگار ورزشی مهر، درخصوص تاخیر هیئت رئیسه مجلس در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق در صحن علنی خانه ملت عنوان کرد: به دلیل اینکه گزارش تحقیق و تفحص از تربیت بدنی در کمیسیون فرهنگی مجلس بیش از حد معمول معطل شد که البته به خاطر حساسیت بجای حداد عادل بود و همچنین بدلیل اشکالات آئین نامه ای که به این گزارش وارد بود، این گزارش در صحن قرائت نشد.

وی اضافه کرد: البته علاوه براین موارد خود گزارشهای تحقیق و تفحص هم باید برای قرائت در صحن علنی مجلس در نوبت قرائت قرار گیرند و به دلیل اینکه چند گزارش تحقیق و تفحص قبل از این گزارش به هیئت رئیسه آمده بود لذا ابتدا باید آنها در صحن علنی قرائت شود تا نوبت به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در صحن علنی برسد.

این نماینده مجلس افزود: به علت موارد مذکور این گزارش تاکنون در صحن علنی مجلس قرائت نشد و ان شاء الله تا پایان سال جاری گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق در صحن قرائت خواهد شد.

وی همچنین درخصوص جلسه چند روز گذشته علیرضا دهقان رئیس کمیته ورزش و جوانان مجلس با اهالی فوتبال که به دلیل دستور هیئت رئیسه اصحاب رسانه نتوانستند بخوبی این جلسه را پوشش خبری دهند نیز گفت: به هرحال ما همه تلاشمان را می کنیم تا خدای نکرده شائبه ای درباره تبلیغ نمایندگان بوجود نیاید البته ممکن است دهقان چنین قصدی را نداشته باشد ولی ما وظیفه داریم که اجازه ندهیم نمایندگان مجلس از امکانات دولتی برای اینگونه اموری که چنین شائبه ای را بوجود می آورد، استفاده کنند.