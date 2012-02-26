میرکیانی برای نگارش 5 جلد دیگر «قصه ما مثل شد» دست به قلم شد

محمد میرکیانی، نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که داشتم کارهای پژوهشی «قصه ما مثل شد» را انجام می‌دادم به فکر این بودم که کار بیش از 5 جلد باشد. به همین دلیل در حال تالیف جلد 6 تا 10 این کتاب هستم. هر جلد این مجموعه شامل 22 قصه است که در کل حدود 110 قصه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: جلد ابتدایی این مجموعه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. به ویژه در سال 86 که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شد. همچنین «قصه ما مثل شد» خیلی مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفت و صداوسیما مجموعه‌ای از انیمیشن‌ها را با همین اسم کتاب و بر اساس داستان‌های همین 5 جلد ساخت که جز برنامه‌های پرمخاطب کودک و نوجوان بود.

میرکیانی با اشاره به منابع فراوان این مجموعه بیان کرد: برای نوشتن این کتاب‌ها از حدود 36 منبع استفاده کرده‌ام که در انتهای هر جلد نام هر کدام ذکر شده است. این منابع را مجموعه‌ای از کتاب‌های تاریخی، عامیانه، فولکور و ... تشکیل داده است. برای 5 جلد جدیدی هم که در حال نوشتن هستم از این منابع استفاده کرده‌ام.

نویسنده «پهلوان حیدر» با بیان اینکه «قصه ما مثل شد» تعاملی بین رسانه و نویسندگان بود، اظهار کرد: 5 جلد جدید این مجموعه را به ناشر دیگری خواهم سپرد؛ چون انتشارات «به‌نشر» به عنوان ناشر هم به موقع کتاب را بیرون نداد و هم اینکه به تعهدات خودش در قبال من و کتاب عمل نکرد.

این نویسنده کودک و نوجوان در پایان بیان کرد: این مجموعه را تازه آغاز کرده‌ام و احتمالا تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد. البته برای نمایشگاه بازنشر مجموعه 6 جلدی «قصه ما همین بود» از سوی انتشارات «محراب قلم» در دست چاپ است که با کیفیتی بسیار بهتر از گذشته و گرافیک متنوع‌تر به نمایشگاه خواهد رسید.

محمد میرکیانی در سال 1365 برای نگارش اثر نوجوانانه «روز تنهایی من» برنده جایزه کتاب سال شد. همچنین مجموعه سه جلدی «حکایت‌های کمال» او در سال 1376 در کتاب سال تقدیر شده است. این نویسنده با «قصه ما مثل شد» در سال 86 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده است.