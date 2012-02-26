به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "شکفتن" به کارگردانی رضا قهرمانی حکایت دانشمندان جوان پژوهشگاه انرژی اتمی ایران است که به درخواست وزارت بهداشت کشور برای نجات جان بیماران سرطانی کشور خویش دست به تلاشی چشمگیر می‌زنند و بعد از ماه‌ها پژوهش و آزمایش و بالاخره موفق به تهیه و تولید پنج رادیو دارو می‌شوند که در تشخیص و درمان تومورهای سرطانی نقشی اساسی دارند.

این فیلم تلویزیونی سعی دارد نشان دهد ایران و ایرانی از تحریم نمی‌هراسد بلکه راست قامت‌تر می‌شود. به همین دلیل است که قهرمان این فیلم می‌کوشد و می‌کاود و می‌شکافد و شکوفا می‌شود.

فیلم تلویزیونی "شکفتن" را رضا قهرمانی نوشته و قرار است در روز فناوری هسته‌ای برابر با بیستم فروردین 91 از شبکه یک سیما پخش شود.

"شکفتن" به کارگردانی رضا قهرمانی و تهیه کنندگی محمد کاظم سعیدی نیک در گروه فیلم های تلویزیونی شبکه یک سیما تولید می‌شود.