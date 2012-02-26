به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودوی ایران در بخش کاتا که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا پنجشنبه گذشته راهی بانکوک محل برگزاری این مسابقات شده بود، تا به امروز سه جلسه تمرین را در محل برگزاری رقابت‌ها انجام داده است.

این رقابت‌ها فردا دوشنبه آغاز خواهد شد و در مسابقات نوبت صبح کاتاروها در دو بخش "کاتامنوکاتا" و "گوشین جتسوکاتا" به روی تاتامی می‌روند و شرکت کنندگان در سه کاتای "جونوکاتا"، "کیمه‌نوکاتا" و "کاتامنوکاتا" نیز در نوبت عصر به رقابت خواهند پرداخت.

برای حضور در این مسابقات تاکنون تیم‌های هفت کشور وارد بانکوک شده‌اند و با توجه به حضور دو تیم از ایران، مسابقات با شرکت هشت تیم برگزار می‌شود.

خبر دیگر از مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بخش کاتا اینکه سه داور ایرانی که در سمینار آموزشی داوری کاتای آسیا شرکت کرده بودند با موفقیت این دوره را پشت سر گذاشتند.

این سمینار روز گذشته به میزبانی تایلند و در شهر بانکوک برگزار شد که حشمت الله رشیدی، غلامرضا روح اللهی و زهرا پیربازاری با موفقیت دوره فوق را پشت سر گذاشته و موفق به اخذ درجه داوری آسیایی در بخش کاتا شدند.