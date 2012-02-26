حفاری های شرکت گاز حادثه آفرید/ خودروی آتش نشانی هم درگیر حادثه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بی تدبیری ها علاوه بر اینکه خوشحالی مردم از بارش باران را از بین برد،‌ شیرینی گازرسانی به عنوان خدمتی بزرگ به مردم منطقه، تلخ کرد.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر و تصاویر تهیه شده، حدود ۱۰۰ خودرو در کانالهای حفاری شده شرکت گاز سقوط کرده و دچاره حادثه شدند.

با امداد رسانی شهرداری و آتش نشانی طبس، بسیاری از خودروها از گودال ها خارج شدند اما خسارت بسیاری به آنها وارد شده است.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای امداد از اولین لحظات حادثه به کمک حادثه دیدگان شتافتند و چند خودرو که در کانالهای حفاری در محدوده خیابانهای زیباشهر و بلوار امام موسی الکاظم(ع) سقوط کرده و دچار حادثه شده بودند را یاری کردند.

احمد افراسیابی از گرفتار شدن لودر و ماشین امداد آتش نشانی در همین کانالها خبر داد و افزود: بعضا عمق و طول این کانالها آنقدر وسیع است چرخهای لودر با آن حجم در این گودالها گیر کرده و کارکنان آتش نشانی نیز دچاره حادثه شدند.

شهردار طبس که تا پاسی از شب به صورت مستقیم بر کار نیروها نظرات می کرد نیز به خبرنگار مهر گفت: بارها در مورد این مسئله با مجری و مسئول مستقیم طرح یعنی شرکت گاز و پیمانکاران، مکاتبه شده اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نپذیرفته است.

جعفر بورنگ از مسئولان شرکت گاز خواست تا در اولین فرصت نسبت به تقویت گروه های مرمت اقدام کرده تا هرچه سریعتر از مشکلات پیش آماده و مسائل بعدی آن جلوگیری شود.

شهردار طبس مرمت حفاریهای ایجاد شده را از وظایف پیمانکاران شرکت گاز دانست و گفت: با شرایط پیش آماده در هر کجا که نیاز به حضور شهرداری باشد، حاضر به همکاری و خدمت رسانی هستیم.