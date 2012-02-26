قانون مداری ملاک اصلی برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح ظهر یکشنبه در جلسه با مسئولان کمیته مختلف ستاد انتخابات استان اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما، برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و برقراری امنیت در صیانت از آرای مردم است.

وی گفت: دشمنان قسم خورده ایران در هر دوره از برگزاری انتخابات درصدد شیطنت هایی بر می آیند که آخرین نمونه آن فتنه سال 88 بود اما ملت ما با تاسی جستن از مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان راه خود را در سخت ترین شرایط پیدا کرده و خواهد کرد.

وی افزود: رعایت قوانین و ضوابط اجرایی در روند برگزاری انتخابات در بخش های مختلف اجرایی، نظارتی و بازرسی موجب جلب اعتماد مردم و مشارکت در این رویداد مهم سیاسی خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی - اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: رعایت اصل بی طرفی یکی دیگر از عواملی است که موجب جلب اطمینان و اعتماد مردم نسبت به مجریان و ناظران انتخاباتی می شود.

وی از مسئولان به خصوص متولیان امور فرهنگی خواست با تدارک و اجرای برنامه های مناسب زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای را فراهم کنند.

وی گفت: حضور حداکثری و منسجم اقشار مختلف مردم در انتخابات به طور یقین دشمنان و فتنه گران داخلی و خارجی را مایوس و ناامید خواهد کرد.

سیاح با اشاره به انتخابات 12 اسفند ماه افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری انتخابات فراهم شده است.