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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

جمشدی:

توازن خوبی بین نامزدهای انتخاباتی گلستان برقرار است

توازن خوبی بین نامزدهای انتخاباتی گلستان برقرار است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: در بین کاندیداهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توازن خوبی برقرار است و از همه اقشار اعم از شیعه و سنی، زن و مرد، فارس وسیستانی و ترکمن و همه سلایق در این دوره شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش تجلیل از برترین های ستاد دهه فجر استان گلستان افزود: هم ستاد انتخابات و هم هیئت نظارت با وسعت دید خود توازن خوبی را برقرار کرده است که رقابت جدی علنی و قابل مشاهده ای را به وجود آورده است.

وی ادمه داد: در برگزاری انتخابات در استان هیچ مشکلی نداریم و تمهیدات لازم مهیا است، در همه شعبات اخذ رای باید تا 95 درصد فرآیند اخذ رای بصورت الکترونیکی انجام شود و در علی آباد کتول نیز تمام این فرآیند الکترونیکی انجام می شود.

جمشیدی اذعان داشت: در گلستان وضعیت عادی و معمولی است ، دغدغه ای نداریم و معتقدیم رقابت خوبی وجود دارد.

وی تصریح کرد: احتمالا حضور بیش از 80 درصدی مردم را در انتخابات خواهیم داشت و تمهیدات لازم برای این حضور حداکثری مهیا است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن اضافه کرد: در این روز در برخی استانها تا 30 درصد شاهد افزایش حضور مردم بودیم.

وی در ادامه گفت: این راهپیمایی تقابل بین دو تفکر اسلامی و لیبرالیستی با پرچمداری ایران و آمریکا بود.

جمشیدی اظهار داشت: امروز در یک پیچ بزرگ تاریخی قرار داریم، دنیای غرب با تحریمهایی که بر ضد ایران انجام داده است خودش بیشتر متضرر شده است.

وی تاکید داشت: به دلیل بینش و بصیرت سیاسی مردم بیداری اسلامی و پیشرفت نظام دینی را جدی می بینیم.

جمشیدی افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن بود اما امتحان بزرگتری که مردم در پیش دارند انتخابات 12 اسفند است که تقابل دو استراتژی حضور حداکثری و حضور حداقلی است.

وی ادامه داد: آمریکا به دنبال این است که انتخابات در زمان خود برگزار نشود، در فضایی امنیتی برگزار شود و یا نتیجه آن مخدوش شود.

کد مطلب 1544166

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