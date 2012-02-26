مازندران ثروتمندترین استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند واحدهای تولیدی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران آلاینده نیست افزود: قانون زیست محیطی استان و کشورهای دیگر متاسفانه برای صنعت مازندران به کارگیری می شود.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست در هنگام مراجعه و بازدید از واحدهای تولیدی، قانون کشورها و استان دیگر را برای آنها تعبین نکنند.

هندویی به آغاز ساخت پنج فولاد در استان اشاره کرد و افزود: پس از گذشت چهار سال هنوز نتوانسیم یک واحد تولیدی فولاد را در استان راه اندارزی کنیم.

هندویی با بیان اینکه واحدهای صنعتی پالاینده هستند و به دنبال اشتغال، حفظ و پویایی اقتصاد جامعه است افزود: با دلایل علمی و منطقی می توان پالایندگی صنعت را در مازندران اثبات کنیم.

وی با بیان اینکه محیط زیست و خانه صنعت معدن به عنوان بازوان چرخه تولید هستند افزود: برای رسیدن به تولید ناب و صنعت پویا در کشور باید تلاش بیشتری داشته باشیم.