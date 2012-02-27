معرفی 5 فناوری جدید/ از لباس هوشمند نوزادان تا گوشی های ضد آب

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنگره جهانی موبایل سال 2012 در حدود 60 هزار بازدیدکننده و هزار و 400 غرفه دار شرکت خواهند داشت، اما رویدادهای اصلی در پشت صحنه اتفاق می افتند. مدیران اجرایی در این کنگره با یکدیگر ملاقات و مذاکره می کنند و قراردادهای چند میلیارد دلاری بسته می شود. گرایش اصلی در این کنگره تلاش برای یافتن راههای درآمدزایی از ترافیک سیل آسای اینترنت خواهد بود که به واسطه آغاز انفجاری فروش تلفنهای هوشمند در کشورهای مختلفی از قبیل بریتانیا ایجاد شده است.

در میان بسیاری از نوآوری هایی که قرار است در این کنگره به نمایش گذاشته شوند، پنج فناوری به نظر بیشتر مورد توجه قرار خواهند داشت:

ویندوز هشت: مایکروسافت در روز 29 فوریه نسخه آزمایشی ویندوز هشت خود را عرضه خواهد کرد. این نرم افزاری است که مایکروسافت به عنوان برگ برنده در رقابت با اپل و گوگل در مبارزه ای برای کنترل رایانه های آینده رو خواهد کرد. این نسخه که بازطراحی بنیادین نسخه سه ساله ویندوز هفت به شمار می رود، به عنوان یکی از مهمترین رونمایی های نرم افزاری مایکروسافت از سال 1985 شناخته می شود. ویندوز هشت با سیستمهای لمسی سازگار بوده و شکل ظاهری آن با الهام از سیستم عامل "ویندوز فن" مایکروسافت طراحی شده است.

خودروهای متصل: اپراتورهای شبکه های موبایل اکنون فراتر از تلفنهای همراه و به دیگر محصولات می اندیشند. رایانه های درون خودرو که در گذشته به برندهای گران قیمتی از قبیل "آئودی" و BMW اختصاص داشت، مسیر خود را به درون خودروهای دیگری نیز باز کرده اند. فورد، تویوتا، جنرال موتورز و ولوو از جمله تولید کنندگانی هستند که در حال تجهیز خودروهای خود به نرم افزارهایی هستند که می توانند اختلالات موتور را گزارش کنند، نسبت به اختلال در عملکرد خودرو واکنش نشان داده و با استفاده از ایستگاه های اینترنتی خودرو را به مسیرهای کم ترافیک هدایت کند.

در این کنگره دو شرکت ولوو و اریکسون خودروی الکتریکی را به نمایش خواهند گذاشت که مجهز به اتصال اینترنتی موبایل خواهد بود. راننده این خودرو می تواند خودروی خود را در هر نقطه ای شارژی کند، اما فناوری انرژی سنج خودرو با سنجش میزان برق گرفته شده از نقاط مختلف، قبض مربوط به برق را برای مالک خودرو ارسال خواهد کرد.

ارسال پیامکهای اینترنتی: ارسال پیامک از طریق برنامه های جانبی گوشی های هوشمند طرفداران بیشتری دارد زیرا هزینه آنها کمتر خواهد بود. این خدمات به عنوان "خدمات فوق برتر" شناخته می شوند زیرا از اینترنت برای میان بر زدن در شبکه موبایل استفاده می شود. اپراتورهای موبایل به همین دلیل از ارائه دادن چنین خدماتی خودداری می کرده اند تا سودی که از ارسال پیامکهای متنی و صوتی در شبکه به دست می آوردند را از بین نبرند.

امسال پنج اپراتور بزرگ اروپایی این روند را تغییر خواهند داد و "خدمات فوق برتر" که از پیش در گوشی های موبایل قرار داده شده اند را رونمایی خواهند کرد. اما این خدمات در حال حاضر از تماسهای صوتی پشتیبانی نکرده و تنها پیامکها را پوشش خواهد داد و این نشان می دهد اپراتورها هنوز تا استقبال کامل از شبکه اینترنت راه زیادی در پیش دارند.

گوشی های ضد آب: شرکت ژاپنی فوجیتسو قصد دارد در کنگره امسال با طرحی عملی حضور پر رنگ خود را در بازار متراکم تلفنهای هوشمند در اروپا به نمایش بگذارد: گوشی های هوشمند ضد آب. استفاده از این ابزار در حال حاضر در ژاپن رواج پیدا کرده است اما در اروپا آسیبهای ناشی از ورود آب به گوشی های تلفن هوشمند یکی از رایج ترین دلایل دریافت بیمه به شمار می رود.

بر اساس گزارش گاردین، موتورولا در حال حاضر برای گوشی های خود از پوششی به نام "آریدیون" استفاده می کند، پوششی نانویی که با سطح داخلی و خارجی تجهیزات پیوند خورده، ضد خض و غیر قابل نفوذ است. فوجیتسو به جای استفاده از چنین پوششی از مهر و مومی ویژه بر روی باتری های خود استفاده می کند که می تواند از نفوذ آب تا عمق 1.5 متری جلوگیری کند.

لباسهای هوشمند برای نوزادان: پدر و مادرها معمولا از طریق حس بویایی و با تاخیر متوجه می شوند که باید لباس نوزاد خود را تعویض کنند اما اکنون فناوری جدیدی پیامی مبنی بر نیاز به تعویض لباس نوزادان را برای پدرها و مادرها در قالب پیامک یا ایمیل ارسال می کند.

این فناوری در واقع نوعی لباس نوزاد با برند Exmobaby است که می تواند نشانه های حیاتی نوزاد را خوانده و آنها را بر روی موبایل، رایانه ها یا تبلتها ارسال کند. حسگرهای این لباس در زیر پارچه مخفی شده اند تا امکان دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. این حسگر پوشیدنی قابل شستشو بوده و می تواند رطوبت، حرکت، حرارت پوست و ضربان قلب را ردیابی کند.این لباسهای حسگر از طریق رادیوی دیجیتال کم مصرفی به اینترنت وصل می شود و قابل شارژ است.

بر اساس گزارش engadget، این لباس می تواند اطلاعاتی که با استفاده از ارتباطات بی سیم و ارزیابی وضعیت نوزاد به صورت روزانه و یا در هنگام شب که کنترل بر روی نوزادان دشوار تر خواهد شد، به دست آورده است را به رایانه ها، موبایلها یا تبلتهای خانواده ها ارسال کند. پیامهای دریافت شده اطلاعاتی هستند که در زمان حقیقی و به واسطه ایجاد تغییر در وضعیت یا نشانه های حیاتی نوزاد به ثبت رسیده اند.