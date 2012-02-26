محمود اسعدی محقق و دبیر ستاد چهرههای ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کتاب درباره تمدن و تاریخ شهر نیشابور است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. شهر نیشابور در سالهای قرون وسطی و در دوران طلایی تمدن اسلام یکی از بزرگترین شهرهای جهان و مرکز خراسان بوده است.
وی افزود: در این کتاب، فرهنگ نیشابور و شخصیتها و چهرهها و سازندگان فرهنگ، هنر و ادب نیشابور مانند خیام، عطار نیشابوری و فضل ابن شاذان معرفی میشوند. مطالب این کتاب همراه با عکس و تصویر هستند. برای تهیه تصاویر این کتاب، افشین بختیار در طول 4 سال از نقاط مختلف نیشابور در فصول مختلف عکاسی کرده است.
این پژوهشگر ادامه داد: این کتاب بیشتر حالت توصیفی دارد و متن آن در کنار تصاویر قرار دارد. به عبارت دیگر، «نیشابور» یک کتاب تحلیلی و تشریحی نیست بلکه برای افرادی تهیه شده که علاقهمند به این شهر تاریخی و فرهنگی هستند و باب آشنایی را برای آنها میگشاید.
اسعدی گفت: کتاب حدود 145 صفحه حجم خواهد داشت و در قطع خشتی و به صورت تمام رنگی برای چاپ حاضر شده است. «نیشابور» با چاپ نفیس و کاغذ گلاسه چاپ خواهد شد. این کتاب در حال حاضر کاملا برای چاپ آماده است و به احتمال زیاد تا شنبه هفته آتی منتشر و به بازار عرضه شود.
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