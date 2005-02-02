ايران هيچ هدف تهديد برانگيزي در اروپا ندارد// تهديدات اخير آمريكا ،"آخ" فشار وارده به اين كشور در عراق است

وي عصر چهارشنبه در حاشيه امضاي يادداشت تفاهم همكاريهاي دفاعي ميان ايران و لبنان افزود: ادعاي رژيم صهيونيستي مبني بر ساخت موشك با برد بيش از 3 هزار كيلومتر در ايران و تهديد اروپا از سوي ايران شگرد تبليغاتي صهيونيستهاست.
وي خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ هدف تهديد برانگيزي در اروپا ندارد. كه مبني بر آن برد موشكهاي خود را افزايش دهد.
وي با تكذيب ادعاي برخي از رسانه هاي تركيه مبني بر تهديد اين كشوراز سوي ايران گفت: ما با تركيه روابطي دوستانه داريم.
وزير دفاع در خصوص تهديدات اخير بوش رييس جمهوري امريكا عليه ايران اظهار داشت: ايرانيان به ادبيات نومحافظه كاران آمريكايي عادت كرده اند و اين ادبيات را در جهت صلح و ثبات جهاني نمي دانند .
وي تاكيد كرد: تهديدات آمريكا محتواي پدافندي دارد زيرا اين كشور در عراق متحمل فشارهاي زيادي شده است.
شمخاني در ادامه تاكيد كرد: تهديدات اخير آمريكا آخ فشار وارده به اين كشور در عراق است.
وزير دفاع در خصوص تهديدات اخير رژيم صهيونيستي گفت: اسرائيل بيشتر از اينكه ايران و لبنان را مورد تهديد قرار دهد انتفاضه ملت فلسطين را تهديد مي كند.
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