ايران هيچ هدف تهديد برانگيزي در اروپا ندارد// تهديدات اخير آمريكا ،"آخ" فشار وارده به اين كشور در عراق است

دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: اينكه ايران داراي نيروي انساني توانمند و توان توليد هر آنچه از لحاظ دفاعي مورد نياز او در زمين، هوا، دريا و زير دريا دارد درست است. اما ايران برنامه توليد سلاحهاي دوربرد را ندارد.