انتخابات مصونیت بخش به کشور است/نمایندگان مجلس خادم واقعی مردم باشند

علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات را مصونیت بخش کشور خواند و از ملت قهرمان ایران خواست با شرکت در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر هیبت ایران اسلامی را به رخ دشمنان بکشانند.

استاد حقوق دانشگاه های شاهرود افزود: رقابت سالم و بدون تهمت و بدگویی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی همچنین تصریح کرد: لذا کاندیداها و هواداران آنها باید نهایت تلاش خود را معطوف دارندکه فضای انتخابات سالم باشد و ازهرگونه تهمت وبدگویی بپرهیزند.

هیچ کس نباید با متهم کردن دیگری، آب به آسیاب دشمن بریزد



شاهینی اظهار داشت: کاندیداها و هواداران آنها بدانند که انتخابات تمام می شود، اما پاسخ به تهمت ها و بدگویی ها تا قیامت همراه آنها خواهد ماند.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد نحوه گزینش کاندیداهای مجلس شواری اسلامی توسط مردم بر استفاده از دو روش تاکید داشته اند، اول اینکه اگر مردم خودشان کاندیداها را می شناسند بر اساس این تشخیص عمل کنند و اگرنه، از افراد بصیر و متدین کمک بگیرند.

شاهینی افزود: دقت کامل مجریان در اجرای درست انتخابات، خواست مقام معظم رهبری است لذا از مردم، نامزدهای انتخاباتی و مسئولان انتظار می رود تا مراقبت از امنیت کشور و هوشیاری در مقابل توطئه دشمنان را مدنظر قرار دهند و هیچ کس نباید با متهم کردن دیگری، آب به آسیاب دشمن بریزد.

مردم برای انتخاب نامزد اصلح اهتمام داشته باشند



کارشناس علوم سیاسی با اشاره به اینکه، تشکیل مجلس صالح، قوی و سالم در آینده کشور و عملکرد دستگاهها از جمله دولت و قوه قضاییه کاملا موثر است خاطرنشان کرد: چنین مجلسی با حضور پر شور مردم وانتخاب افراد کاردان، متدین، متخصص و بصیر شکل خواهد گرفت.

شاهینی افزود: لذا مردم باید ضمن شرکت گسترده در انتخابات به انتخاب نامزد اصلح اهتمام داشته باشند و مقدرات کشور را به دست کسانی بدهند که در قول و عمل مدافع انقلاب و ارزشهای آن و خادم واقعی مردم باشند.

دانشگاهیان در حفظ و تداوم پیشرفتهای نظام وظیفه مهمی دارند



وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری پیشرفت علمی کشور در ایجاد زیر ساختهای فنی و مهندسی، پیشرفت در زمینه های هوافضا، پزشکی، زیست فناوری، نانو فناوری، داروهای ضد سرطان، انرژی های نو، سلول های بنیادی وشبیه سازی، ساخت ابررایانه ها و انرژی هسته ای را بعنوان یکی از مهمترین نقاط قوت کشور و انقلاب عنوان نموده اند که این امر ضمن ایجاد امید به جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان وظیفه آنها را در استمرار و نگهداشتن آن پیشرفتها سنگین تر نموده است.

این استاد حقوق در پایان تصریح کرد: دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان باید نسبت به آگاه سازی هر چه بیشتر مردم از پیشرفتهای علمی و مهیا بودن زیر ساخت های فنی و مهندسی، راه ها و ارتباطات، مخابرات و صنعت تلاش و کوشش نموده و به وظیفه خطیر خود در این برهه از زمان که مصادف با انتخابات مجلس شواری اسلامی است عمل کنند.