انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور شاهرود تشکیل شد

دکتر علی شاهینی در گفت گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام تشکیل انجمن علمی دانشجویان رشته حقوق با حضور کلیه دانشجویان این رشته در شاهرود افزود: این انجمن بر اساس ضوابط و بخشنامه های وزارت آموزش عالی تشکیل می گردد و هدف آن ارتقای سطح علمی و آموزش دانشجویان و نیز مشارکت و همفکری دانشجویان برای تامین خواسته های صنفی است.

وی تصریح کرد: در این جلسه 14 نفر کاندیدای عضویت در انجمن علمی دانشجوی رشته حقوق شدند که پس از اخذ رای هومن شهرستانی، مریم ربیعی، معصومه عرب، معصومه فیروزآبادی، سودابه مولانا، داریوش بلبل حقیقی، عاطفه سلیمانی و فرزانه ساغری بعنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: هومن شهرستانی پس از تشکیل شواری انجمن، به عنوان دبیر این مجموعه انتخاب شد.

وی در پایان تاکید کرد: دبیر انجمن موظف به انجام مقدمات کار، تهیه و تنظیم اساسنامه، تهیه وتنظیم پرسشنامه دانشجویی، ایجاد سایت انجمن وتبیین مسئولیت های هر بخش است.