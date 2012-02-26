برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع انتخابات در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه چهار در خرمشهر با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه افرادی که قادر به تشخیص کاندیدای اصلح نیستند به اشخاص متدین و ذی صلاح رجوع کنند، گفت: در این زمینه دانشگاهیان می توانند نقش موثری در معرفی و انتخاب کاندیدای اصلح برای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیش از چهار میلیون دانشجو در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند، افزود: این میزان جمعیت دانشجویی می توانند تاثیر بسیار زیادی هم در زمینه مشارکت حداکثری و هم در انتخاب اشخاص ذیصلاح جهت راهیابی به مجلس نهم داشته باشند بنابراین، با فرض اینکه در هر خانواده حداقل یک یا دو دانشجو بعنوان اعضای آن خانواده وجود داشته باشد، این تاثیرگذاری چشمگیر خواهد بود.

به گفته دارا، فضای دانشگاهها، فضای بسیار مناسبی برای حضور نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامه ها و رویکردهای خود در مناظره های دانشجویی است که این امر از زمان شروع رسمی تبلیغات در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های تهران پررنگ بوده است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با تقدیر از مسئولین فرهنگی دانشگاه مبنی بر همکاری در برگزاری مناظره ها با هدف شناخت بیشتر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و آغاز خوب این امر، گفت: مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بر ادامه این فضا در دانشگاه ها تاکید داشته باشند و تقویت و گسترش شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند.