جامعه مدرسین هتک حرمت به قرآن توسط سربازان آمریکایی را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیهای آمده است: خبر اهانت و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید و خشم همه مسلمانان جهان را برانگیخت. قرآن کتاب مقدس همه مسلمانان جهان است و تعالیم روحبخش آن، هدایتگر همگان و تعالیبخش فطرتهای پاک انسانها میباشد و دشمنی با قرآن، دشمنی با هدایت، کمالخواهی و تعالی دوستی است.
در ادامه تاکید شده است: بر همگان روشن است که چنین اهانتهایی حکایت از یک روند طولانی مدت اسلام ستیزی به سرکردگی صهیونیسم و رژیم آمریکا است. رژیمی که سالهاست دست خود را به خون مسلمانان مظلوم در سراسر جهان بخصوص مردم مسلمان افغانستان آلوده کرده است. این رژیم غاصب چه پاسخ قانعکنندهای در برابر این اهانت بزرگ خواهد داشت؟
در ادامه این پیام میخوانیم: مسلمانان جهان باید بدانند که استکبار جهانی با اصل اسلام به ستیز برخاسته، و با چنین اقداماتی عجز خویش را در برابر بیداری فراگیر اسلامی نشان داده است.
درپایان تاکید شده است: جامعه مدرسینحوزهعلمیه قم ضمن عرض تسلیت بهمحضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تمامی مسلمانان جهان، این عمل جسارت آمیز را محکوم نموده و از تمامی مسلمانان و علمای اسلام میخواهد با حفظ وحدت و همبستگی در مقابل این اهانت ساکت ننشسته و انزجار خود را نسبت به این عمل ننگین نشان دهند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیهای ضمن محکومیت هتک حرمت سربازان آمریکایی به قرآن کریم آورده است: دشمنی با قرآن، دشمنی با هدایت و کمالخواهی است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیهای آمده است: خبر اهانت و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید و خشم همه مسلمانان جهان را برانگیخت. قرآن کتاب مقدس همه مسلمانان جهان است و تعالیم روحبخش آن، هدایتگر همگان و تعالیبخش فطرتهای پاک انسانها میباشد و دشمنی با قرآن، دشمنی با هدایت، کمالخواهی و تعالی دوستی است.
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