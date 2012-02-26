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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

در چهارمحال و بختیاری/

گزارش159مورد تخلف به هیئت بازرسی انتخابات/ هر شهر دارای یک ستاد

گزارش159مورد تخلف به هیئت بازرسی انتخابات/ هر شهر دارای یک ستاد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: از زمان تشکیل هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون 159 گزارش تخلف از دواطلبان و هوارداران به این هیئت گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فروزنده ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه 159 تخلف از داوطلبان و هواداران به ستاد بازرسی انتخابات استان چهار محال و بختیاری گزارش شده، اظهار داشت: برخی از این تخلفات مستند و برخی دیگر غیر مستند است که تخلفات مستند از سوی هیئت بازرسی مورد بررسی و در اسرع وقت به وزارت کشور گزارشات ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه کنترل حرکت عوامل اجرایی، نحوه برخورد و کنترل تبلیغات انتخابات، نحوه برخورد عوامل اجرایی انتخابات  با دستگاه های دولت و ... با قوت و انسجام در این استان توسط هیئت بازرسی صورت می گیرد، بیان داشت: 841 عوامل بازرسی موارد فوق را مورد بازرسی و کنترل دارند.

فروزنده تاکید کرد: عوامل بازرسی در این استان آموزشهای لازم را دیده و به فرایند انتخابات، تخلفات داوطلبین، و عوامل اجرایی و ... آشنایی کامل داشته و این عوامل برای این افراد تشریح شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عوامل بازرسی حق دخالت در روند برگزاری انتخابات ندارند، افزود: عوامل بازرسی باید در حیطه کاری و وظیفه خود انجام مسئولیت کنند.

هرشهر باید یک ستاد داشته باشد 

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه درهر شهر باید یک ستاد برگزار شود، بیان داشت: اگر در هر شهر بیش از یک ستاد برپا باشد باید عوامل اجرایی  و فرمانداریها نسبت به ستادهای اقدام کنند.

فروزنده با اشاره به اینکه هردواطلبی که می خواهد وارد مجلس شود باید شان خود را نگه دارد و برای انجام تبلیغات دست به هر ابزاری نزند، اذعان داشت: باید رعایت حریم، حرمت و فرهنگها در بین دواطلبان صورت گیرد.

فروزنده با بیان اینکه وظیفه اصلی هیئت بازرسی حفظ و صیانت از آرای مردم است، بیان داشت: انتخابات درکشور ایران بر پایه مردم سالاری دینی بوده و هیئت اجرایی وظیفه کنترل و پایش مقاطع مختلف انتخابات را در مراحل مختلف داشته و دارد. 

رئیس هیئت بازرسی انتخابات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 657 شعبه اخذ رای در این استان وجود دارد، یاد آور شد: 657 بازرس و هر 10 شعبه یک سر بازرس در انتخابات مجلس نهم در این استان دارد.

کد مطلب 1544180

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