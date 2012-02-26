شکست مقابل ایرانجوان بوشهر تکرار نخواهد شد

داریوش یزدانی در گفتگو در خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بازیکنان تیم دستورات تاکتیکی مربیان را به خوبی در زمین اجرا می کردند، کسب حداقل امتیاز از این دیدار خارج از خانه دور از انتظار نبود.

وی بیان داشت: به رغم پذیرش این شکست، هنوز بخت زیادی برای کسب سهمیه حضور در لیگ برتر داریم که امیدواریم با تلاش بیشتر بازیکنان و حمایت هواداران قائم شهری، به دوری چندین ساله مازندران از لیگ برتر فوتبال کشور خاتمه دهیم.

مربی تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهرافزود: فاصله موجود امتیازی تیم سایپا شمال با تیم های بالای جدول طی شدنی بوده که امیدواریم این فاصله را با پیروزی متوالی در بازیهای باقیمانده برطرف کنیم.

یزدانی به دیدار روز سه شنبه مقابل استیل آذین سمنان اشاره کرد و گفت: توجهی به جایگاه این تیم در انتهای جدول نداریم و با تمام توان و بدون کوچک انگاشتن حریف سمنانی، پیروزی و کسب سه امتیاز این دیدار را هدف قرار داده ایم.

تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، در پایان هفته بیستم دسته اول فوتبال کشور با 27 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی گروه اول این رقابتها قرار دارد.