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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

زمین لرزه سربیشه در خراسان جنوبی خسارت جانی و مالی نداشت

زمین لرزه سربیشه در خراسان جنوبی خسارت جانی و مالی نداشت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: طی گزارش های ارسال شده زمین لرزه سربیشه خسارت جانی و مالی نداشته است.

محمدرحیم شهریاری در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از کارشناسان ارزیاب امدادگر جمعیت هلال احمر استان، بزرگی این زمین لرزه 3.2 در مقیاس امواج درونی زمین اعلام شده است.

وی با بیان اینکه هیچگونه خسارت مالی و جانی از وقوع این زلزله گزارش نشده است، افزود: این زمین لرزه در منطقه درح و 32 کیلومتری سربیشه گزارش شده است.

شهریاری با انتقاد از اینکه این زمین لرزه توسط شبکه لرزه نگاری استان اطلاع رسانی نشده است، افزود: براساس گزارشات شبکه لرزه نگاری استان زمین لرزه های کمتر از 3.5 ریشتر در این شبکه ثبت نمی شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این در حالی است که تیم های پیشرو امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز بلافاصله بعد از وقوع این زمین لرزه به محل حادثه اعزام و به ارزیابی محل حادثه پرداختند.

کد مطلب 1544184

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