آمل پیشتاز ساخت واحدهای مسکونی روستایی در مازندران است

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد تحویل واحدهای مسکونی در قالب ساخت واحدهای مسکونی بوده که پایان کار این واحدها به متقاضیان تحویل شد.



وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته، تعداد واحدهای مسکن روستایی در آمل 10هزار واحد در حال ساخت بوده است، امسال سه هزار و64 واحد مسکونی به سهمیه شهرستان آمل اضافه شد.

رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمل اضافه کرد: شهرستان آمل در ساخت واحدهای مسکن روستایی در مازندران بیشترین سهمیه را دارد و ازاین حیث مقام نخست را در استان دارد.



علوی، میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی را برای هر واحد 100میلیون ریال و کامزد آن را چهار درصد اعلام کرد.



وی اضافه کرد: در ساخت واحدهای جدید مسکن روستایی، توجه جدی به مقاوم سازی شده که این امر در ساخت وسازها رعایت شده است.

رئیس اداره بنیادمسکن انقلاب اسلامی آمل، از اختصاص 10 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت حمام در منازل روستایی به متقاضیانی که حمام های عمومی روستا در قالب طرح توسعه ای و رعایت بهداشت تخریب شده، دارند، خبر داد.

علوی، یادآورشد: علاقه مندان می توانند تسهیلات مورد نظر را با معرفی دهیاری و شوراهای اسلامی روستاها دریافت کنند.

شهرستان حدود 400هزار نفری آمل بیش از350 روستا دارد که نیمی از این تعداد در روستاها سکونت دارند.