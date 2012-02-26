به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حدود سه هفته پیش در آخرین جلسه با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد آنها نظرات مشترک خود درباره قیمت گذاری خودرو را نهایی کنند.

وی افزود: هم اکنون درباره مدل قیمت گذاری خودرو دو دیدگاه از سوی خودروسازان و سازمان حمایت مطرح است. خودروسازان معتقدند نوعی سفته بازی در برخی مدل های خودرو شکل گرفته ، به این معنی که خودرو با قیمت سازمان حمایت از خودروساز خریداری و در حاشیه بازار به نرخ دیگری به نفر بعدی فروخته می شود.



غضنفری افزود: سازمان حمایت و خودروسازان درخواست های متعددی مبنی بر این که مدل قیمت گذاری مشخص شود، دارند و می خواهند مدل قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باشد، در این صورت با یک مشکل دیگر در حاشیه بازار برخورد می شود زیرا که حاشیه بازار نوعی سفته بازی است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در مدل قیمت گذاری براساس حاشیه بازار، مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای می روند که حاشیه سود آن کمتر باشد تا بتوانند خودرویی ارزان تر تهیه کنند و این مدل هنوز نهایی نشده است.



وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات برخی خودروسازان در بخش تولید گفت: اگر مشکلات بنگاهی ناشی از تامین ارز باشدو تولید آن بنگاه دچار خدشه شود، این موضوع ارتباطی به مدیریت بنگاهی و تعالی سازمانی ندارد، تعالی سازمانی مسایل برون بنگاهی را مورد توجه قرار می دهد.



غضنفری تصریح کرد: به این دلیل در تصمیمات کمیته پنج نفره کنترل ارز در دولت برآنیم تا ارز مورد نیاز همه بنگاه هایی که مواد اولیه صنعتی وارد می کنند را تامین کنیم تا فعالیتهای خود را بهتر انجام دهند.



وی یادآور شد: قبلا نیز گفته ایم بنگاه هایی که از طریق ثبت سفارش برای واردات عمل می کنند و با مشکلاتی در خصوص ارز مواجه هستند، این موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.



به گفته وی، نوسانات قیمتی ناشی از کمبود ارز نیست ، بلکه مساله اصلی سیستمهای انتقال و جابه جایی پول است. باید با سیستمهای متعدد برای جا به جایی ارز و مبالغ ارزی شرایط راحتی را برای واحدهای نیازمند فراهم کنیم.



غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه، گفت: مشکلی از بابت تامین قطعات وجود ندارد و مساله کنونی سیستم انتقال ارز است.