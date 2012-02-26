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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

مهدوی:

وظیفه مندی نمایندگان با شعارهای کاندیداها تغییر کرده است

وظیفه مندی نمایندگان با شعارهای کاندیداها تغییر کرده است

کردکوی - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار گلستان در امور بانوان گفت: متأسفانه امروز وظیفه مندی نمایندگان مجلس از دیدگاه مردم کمی تغییر کرده که آن هم به دلیل عملکرد و شعارهای کاندیداهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از ستادهای انتخابات کردکوی افزود: وظیفه نمایندگان مجلس و قوه مقننه قانونگذاری است، بنابراین کاندیداها باید تغییر رفتارصحیح سیاسی داشته باشند و اذهان مردم ر انیز متوجه جایگاه قانونگذاری خود کنند.

وی همچنین یادآور شد: کاندیداها دقت کنند به مسائل و موضوعات زنان را نیز مورد توجه قرار دهند چرا که نقش و جایگاه بانوان در جامعه اسلامی نقشی ویژه و ممتاز است.

مشاور استاندار در امور بانوان گفت: دقت و حساسیت بانوان همیشه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بالاست و تاکنون ثابت کردند که حضوری مؤثر و تعیین کننده  در تمامی عرصه ها دارند.

وی تأکید کرد: بانوان در انتخاب کاندیداها به دور از فضا سازی و جوسازیهای سیاسی به تدین، پاکی، صداقت، دوراندیشی و ولایی بودن افراد توجه دارند.

مشاور استاندار در امور بانوان از تلاشهای فرماندار و حوزه زنان شهرستان کردکوی در خصوص اجرای برنامه های انتخاباتی تشکر کرد و گفت: شهرستان کردکوی در زمینه حضور حداکثری فعالیتهای مطلوبی برنامه ریزی، مدیریت و اجرا کرد و انشاالله این فعالیتها در بصیرت و آگاهی مردم تأثیرگذار بوده است.
کد مطلب 1544192

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