وظیفه مندی نمایندگان با شعارهای کاندیداها تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از ستادهای انتخابات کردکوی افزود: وظیفه نمایندگان مجلس و قوه مقننه قانونگذاری است، بنابراین کاندیداها باید تغییر رفتارصحیح سیاسی داشته باشند و اذهان مردم ر انیز متوجه جایگاه قانونگذاری خود کنند.

وی همچنین یادآور شد: کاندیداها دقت کنند به مسائل و موضوعات زنان را نیز مورد توجه قرار دهند چرا که نقش و جایگاه بانوان در جامعه اسلامی نقشی ویژه و ممتاز است.

مشاور استاندار در امور بانوان گفت: دقت و حساسیت بانوان همیشه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بالاست و تاکنون ثابت کردند که حضوری مؤثر و تعیین کننده در تمامی عرصه ها دارند.

وی تأکید کرد: بانوان در انتخاب کاندیداها به دور از فضا سازی و جوسازیهای سیاسی به تدین، پاکی، صداقت، دوراندیشی و ولایی بودن افراد توجه دارند.

مشاور استاندار در امور بانوان از تلاشهای فرماندار و حوزه زنان شهرستان کردکوی در خصوص اجرای برنامه های انتخاباتی تشکر کرد و گفت: شهرستان کردکوی در زمینه حضور حداکثری فعالیتهای مطلوبی برنامه ریزی، مدیریت و اجرا کرد و انشاالله این فعالیتها در بصیرت و آگاهی مردم تأثیرگذار بوده است.