دکتر حسن آذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگرچه وضعیت اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی ایده‌آل نیست اما در مجموع مناسب ارزیابی می شود. به عنوان مثال در بررسیهایی که اخیرا در استان سمنان انجام شد متوجه شدیم این قانون به میزان قابل توجهی در سطح اماکن عمومی اجرا می شود.



وی ادامه داد: قانون مصوب به ویژه ممنوعیت استعمال سیگارهم اکنون بالای 90 درصد در سینماها، وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس و ادارات اجرایی شده و در حد قابل قبولی است.

به گفته این عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات، اجرای این قانون در قهوه خانه ها و سفره خانه ها ضعیف تر از سایر حوزه ها است و به درستی اجرا نمی‌شود.

آذرپور با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت و خارج کردن قهوه خانه ها از شمول اماکن عمومی مسقف اظهار داشت: تا قبل از ابلاغ مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت اقدامات خوبی در برخی استانها مانند اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان انجام شد اما در این میان همچنان تهران ضعیف ترین عملکرد را در بین استانهای کشور دارد. البته وزارت بهداشت و استانداریها هماهنگی های لازم برای اجرای این قانون انجام داده اند.

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات با اعلام اینکه از این پس مجوز جدیدی برای راه‌اندازی قهوه خانه و سفره‌خانه داده نمی شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت مخالفت خود را با تصمیم کمیسیون اجتماعی اعلام کرد اما با هماهنگی انجام شده دیگر مجوز جدیدی صادر نمی شود و تنها قهوه خانه های قدیمی دارای مجوز امکان فعالیت دارند.

آذرپور در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در پارکها و فضای سبز گفت: شهرداری تهران وظیفه اجرا و نظارت بر قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در فضای سبز و بوستانهای پایتخت را برعهده گرفته است.

به گفته وی، وزارت بهداشت، شهرداری، نیروی انتظامی، بازرسان مجامع صنفی و بازرسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مسئول نظارت بر اجرای این قانون هستند.