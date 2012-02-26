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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

نتانیاهو:

ایران موضوع اصلی گفتگو با اوباما در واشنگتن است

ایران موضوع اصلی گفتگو با اوباما در واشنگتن است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در دیدار با اوباما در واشنگتن طی هفته آتی درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، "بنیامین نتانیاهو" موضوع هسته ای ایران را اصلی ترین موضوع دیدار هفته آتی خود با "باراک اوباما" در واشنگتن دانست.

وی همچنین طی اظهاراتی در ابتدای نشست کابینه رژیم صهیونیستی تحولات سوریه را از دیگر موضوعات  گفتگو با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دانست.

نتانیاهو در ادامه اظهارات خود افزود: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران دلیل دیگری بر صحت ارزیابی اسرائیل در زمینه سرعت ایران در توسعه برنامه هسته ای اش بدون توجه به مطالبات بین المللی محسوب می شود.

کد مطلب 1544194

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