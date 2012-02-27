سهمیه های آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 91 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی تکمیلی و تخصصی مصوب مجلس شورای اسلامی سه نوع سهمیه برای کنکور کارشناسی ارشد اعمال می شود.

سهمیه بندی 20 درصد به رزمندگان، سهمیه 80 درصدی به گروه آزاد و سهمیه استعداد درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کل اختصاص یافته است.

حداکثر 20 درصد از ظرفیت کل پذیرش در هر رشته تحت عنوان سهمیه رزمندگان به رزمندگان - ایثارگران - همسر و فرزندان شاهد، آزاده و همسر و فرزندان آزاده - جانبازان 25 درصد و یا بالاتر - فرزندان و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر - فرزندان و همسران مفقود الاثر اختصاص دارد که یکی از شرایط سنجش در این سهمیه کسب حداقل 80 درصد حدنصاب نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در آن رشته است.

80 درصد باقیمانده از ظرفیت کل پذیرش در هر رشته به داوطلبانی که واجد شرایط و یا متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان نیستند، اختصاص دارد.

داوطلبان فقط مجاز به استفاده از یک سهمیه هستند و باید آن را در فرم ثبت نام مشخص کنند. همچنین سهمیه استعداد درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش عادی است. در صورتی که فرد واجد شرایط وجود نداشته باشد ظرفیت مازاد استعداد درخشان آن دانشگاه تکمیل نخواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار می شود.