۱۲۰کیلوگرم مواد غذایی توقیفی و معدومی در قم کشف شد

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی بهمن ماه حدود ۳هزار و ۶۰۰بازرسی انجام شده است.
وی گفت: در بازرسی نمونه برداری مواد غذایی که با مراجعه به مراکز فروش و توزیع مواد غذایی انجام شده در بهمن ماه ۹۵نمونه برداری انجام گرفت.
وی ادامه داد: در این بررسی ۱۲۰کیلوگرم مواد غذایی توقیفی و معدومی وجود داشته است.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفهای مرکز بهداشت قم بیان کرد: بازرسیهای اداره بهداشت از کلیهٔ اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی که شامل اماکن حساس مانند رستورانها و اماکن غیر حساس مانند سوپر مارکتها و همچنین اماکن عمومی مانند مساجد و مدارس است انجام میگیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه این بازرسیها به صورت روزانه انجام میگیرد افزود: بازرسیها توسط حدود ۶۰بازرس انجام می شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه بهداشت محیط و حرفهای مرکز بهداشت قم از کشف 120کیلوگرم مواد غذایی توقیفی و معدومی طی بهمن ماه در قم خبر داد.
یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی بهمن ماه حدود ۳هزار و ۶۰۰بازرسی انجام شده است.
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