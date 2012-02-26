۱۲۰کیلوگرم مواد غذایی توقیفی و معدومی در قم کشف شد

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی بهمن ماه حدود ۳هزار و ۶۰۰بازرسی انجام شده است.



وی گفت: در بازرسی نمونه برداری مواد غذایی که با مراجعه به مراکز فروش و توزیع مواد غذایی انجام شده در بهمن ماه ۹۵نمونه برداری انجام گرفت.



وی ادامه داد: در این بررسی ۱۲۰کیلوگرم مواد غذایی توقیفی و معدومی وجود داشته است.



مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت قم بیان کرد: بازرسی‌های اداره بهداشت از کلیهٔ اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی که شامل اماکن حساس مانند رستوران‌ها و اماکن غیر حساس مانند سوپر مارکت‌ها و همچنین اماکن عمومی مانند مساجد و مدارس است انجام می‌گیرد.



وی در پایان با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها به صورت روزانه انجام می‌گیرد افزود: بازرسی‌ها توسط حدود ۶۰بازرس انجام می‌ شود.