فقها احتیاجات روز را استخراج کنند/مدل حکومتی باید از بطن دین باشد

حجت الاسلام دکتر سیدرضا سجادی در مورد حضور فقها و فقه در حراست و گسترش مردمسالاری دینی به خبرنگار مهر گفت: مردمسالاری دینی باید از متن دین، قرآن و روایات توسط فقها استخراج شود.

وی یادآور شد: در جزئیاتی مثل قصاص و بحث قضا حکم فقهی مشخص است، ولی در مباحث برخورد حاکمان با مردم اینکه همه مردم از حاکم تمکین نمی‎کنند یا گروهی که در حکومت فعالانه مشارکت دارند بر همه مردم ارجحیت دارند یا ارتباط ما با کشورهای اسلامی و غیراسلامی باید چگونه باشد، نظر فقهی در این خصوص را باید جویا شویم، اینکه نظر خدا و رسول خدا و مرجع تفکر دینی ما درباره این جزئیات حکومتی چیست؟

وی افزود: اینها نیازمند تدبر در اجتهاد و احکام فقهی است که می بایست از تمام احکامی که در دست داریم فقها احتیاجات امروزی را بیرون بیاورند. اینکه عده‏ای بنشینند و در اتاق بسته تصمیم گیری کنند یا در مجلس بواسطه رأی گیری به عمل آید باید گفت این تصمیم گیریها تاچه اندازه با دیدگاههای فقهای دینی و کسانی که از نظر زمانی به اهل بیت نزدیکتر بوده‏اند همخوانی و سازگاری دارد.

این محقق حوزه علمیه قم ادامه داد: باید در این مسائل به خصوص در فرهنگ شیعه که نیاز به حاکم فقیه و حکومت ولی فقیه احساس می‎شود اقدام به مدل سازی کرده و مدل حکومتی بویژه برای انقلابهای مردم منطقه ارائه دهیم. باید این احکام فقهی را در اختیار مردم و دینداران و آنهایی که به دین گرایش دارند قرار دهیم.

سجادی یادآور شد: باید مسائلی که امروز با آنها گریبانگیر هستیم را بطور مدون و مستدل با اصل دین مقایسه کنیم و در مقابل مردمسالاری و دیدگاه جهانی قرار دهیم. باید مردمسالاری که دین به آن باور دارد اخذ کنیم ولی اصل حکومت باید حکومت الله باشد و در جایگاه وحیانیات و الهی جایگاه مردم را مشخص کرد. اینکه بُرد مردمسالاری در حکومت دینی تا کجاست؟ مردم تا کجا قادر هستند که بر سرنوشت خود حاکم باشند؟

این پژوهشگر و محقق علوم دینی یادآور شد: این مباحث نیاز به تفکر و تدبر و تعمق فراوان دارد و فقها باید مدلی کلان در سطح جامعه ارائه دهند، مدلها هم باید از متن دین استخراج شوند. برای مثال مدل سلسله مراتبی و رسیدن به بالاترها یک مدل غربی است که در اسلام اینگونه نیست. آیا اسلام می‎پذیرد برای دستیابی به مراتب بالاتر اداری و حکومتی رقابتی بین افراد صورت گیرد.

وی در مورد حب نفس و حب دنیا در مورد مسئولان گفت: حضرت علی(ع) وقتی قرار شد حکومت به ایشان سپرده شود گفت من رأی چند نفر یا هواهای نفسانی برای رسیدن به قدرت را مبنا قرار ندادم بلکه اساس را خواست رسول الله گذاشتم. مردمسالاری دینی بسیاری از هواها و خواهشهای نفسانی از جمله حب نفس و حب دنیا را برای رسیدن به قدرت محدود می‎کند و مانع زد و بندهای سیاسی برای رسیدن به اهداف مادی می‎شود.