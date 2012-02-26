اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نینجا رنجر بانوان بلداجی در مسابقات هنرهای فردی کشور موفق به کسب عنوان سوم این رقابت ها شد.

تیم نینجا رنجر بانوان بلداجی در این رقابت ها که پنجم وششم اسفند ماه سال جاری برگزار شد با شش مدال طلا، سه مدال نقره و چهارمدال برنز موفق شد پس از تیم های تهران الف و ب به عنوان سوم این رقابت ها دست پیدا کند.

در رده سنی نو نهالان راضیه طهماسبی مدال نقره و نرگس طهماسبی مدال برنز را به دست آوردند.

در رده سنی نوجوانان ریحـانه صفیان یک مدال طلا و یک نقره، فائزه طهماسبی مدال طلا، زهـرا سلطانی مدال طلا، نرگس نادری ( فرزند بهمن ) مدال طلا، دنیـا نادری مدال نقره، نرگس نادری ( فرزند علی) مدال برنز، زهـرا حسینی مدال برنز و نسیم رفیعی مدال برنز این رقابت ها را از آن خود کردند.

در این رقابتها که در تهران برگزار شد فاطمه طهماسبی با دو مدال طلا عنوان ستاره مسابقـات را کسب کرد.

لادن حـاتمی به عنوان مربی و صغری خاکسـار به عنوان سرپرست تیم استان را در این رقابت ها همراهی کردند.

تیم ووینـام چهار محال و بختیاری در مسابقات کشوری پنج مدال کسب کرد

تیم ووینام استان چهار محال و بختیاری در مسابقات کشوری این رشته موفق به کسب پنج مدال طلا شد.

این مسابقات پنج اسفند ماه به مدت دو روز برگزار شد و داوود حیدری در وزن 51 موفق به کسب مدال طلا، رضا گودرزی در وزن 54 مدال نقره و سامان بهزادی در وزن 57 ، جعفر قائدی در وزن 60 و اشکان رحیمی در وزن 72 مدال برنز این وزن ها را از آن خود کردند.

این رقابت ها در شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار شد.

درخشش تیم کیک بوکسینگ در مسابقات کشوری

تیم سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ استان چهار محال و بختیاری موفق به کسب 11 مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری شد.



مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور از پنجم بهمن ماه سال جاری به مدت دو روز در استان خوزستان برگزار شد و تیم سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ استان موفق شد به پنج مدال طلا،سه مدال نقره وسه برنز دست پیدا کند.



در رده سنی نونهالان این رقابت ها اردوان یادگاری و محمد حسین شاهوردی موفق به کسب عنوان طلا شدند و آرمین عسگری، یاشار کیان پور و علی امیریان مدال نقره را کسب کردند و آیدین عسگری و ماهان محمدیان به مدال برنز این رده سنی دست یافتند.



در رده سنی بزرگسالان سعید نیک نژاد، محمد نجفی و مسلم حسنی مقدم به مدال طلا دست یافتند و مهدی کریمزاده مدال برنز این رقابت ها را از آن خود کرد.



آغاز دور برگشت لیگ شمشیر بازی بانوان



تیم هشت نفره بانوان شمشیر باز استان چهار محال و بختیاری عازم دور برگشت لیگ شمشیر بازی باشگاههای کشور شد.



هفته سوم و دور برگشت این رقابت ها ازهفتم اسفند ماه سال جاری در تهران آغاز و تیم استان با ترکیب زینب غریبی، یگانه نعمتی، مریم حیدری، نسیم کاووسی در بخش فلوره و سپیده نجفی، المیرا محقق، الهام امیرخانی، زهرا زمانی در بخش آپه به رقابت با سایر تیم ها می پردازند.

هفته چهارم این مسابقات نیز 18 اسفند ماه برگزار خواهد شد و پروین کوهی فایق به عنوان سرپرست و شیرین بلالی نیز به عنوان مربی تیم این استان را همراهی می کنند.



روابط عمومی استان چهارمحال وبختیاری عنوان برتر را به خود اختصاص داد





طبق ارزیابی عملکرد انجام شده توسط اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان درسال 90 واحدروابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری امسال نیز برای سومین سال پیاپی عنوان روابط عمومی برتر کشور را کسب کرد.



سمینار مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان استانها با حضورمدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ،خدابخش مدیر کل استان اصفهان و مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان استانهای سراسر کشور از دوم لغایت چهاراسفندماه در سرای ورزشکاران شهر اصفهان برگزار شد.