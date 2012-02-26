رهنمودهای رهبر انقلاب ضامن سلامت انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار روانسر توجه کامل به قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری را، ضامن سلامت انتخابات دانست و گفت: وظیفه ما در انتخابات صیانت از آرا مردم است و تلاش تمام عوامل اجرایی انتخابات اجرای دقیق قوانین است تا هیچ کس نتواند بر صحت اجرای آن خدشه و یا شبهه ای وارد کند.

جلال صفری در نشست توجیهی نمایندگان فرماندار در شعبه های اخذ رای، افزود: اجرای صحیح انتخابات و مبتنی بر قوانین و مقررات و اصل بی طرفی در دستور کار ستاد انتخاباتی شهرستان روانسر است.

وی، نمایندگان فرماندار را به رعایت اصل بی طرفی توصیه کرد و گفت: متولیان برگزاری انتخابات، نقش اصلی و مسولیت مستقیم در برگزاری صحیح و قانونمند انتخابات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: رعایت اصل بی طرفی، امانتداری و آگاهی بر وظایف از مهمترین ویژگیهای نمایندگان فرماندار است و برقراری امنیت در شعبه های رأی گیری و تعامل قانونی با تمام ارکان صندوق را خواستار شد.

بصیرت مردم، توطئه های دشمنان نظام را خنثی کرده است

امام جمعه روانسر گفت: بلوغ سیاسی و بصیرت مردم تمامی توطئه های دشمنان نظام را خنثی کرده و عدم انتخاب کاندیداها از روی تعصبات قومی و محلی از آسیبهای اجتماعی ناشی از رقابتهای انتخاباتی پیشگیری می کند.

ملاعبدالله غفوری در نشست شورای فرهنگ عمومی روانسر، حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح را ضامن اقتدار بیش از پیش انقلاب دانست و گفت: نفوذ آرمانهای انقلاب اسلامی به ملت های غربی نشان دهنده همدلی و دلبستگی مردم به نظام اسلامی است.

وی از وجود وحدت کامل در بین مردم شهرستان روانسر خبر داد و افزود: آنچه می تواند به تعمیق وحدت و دوری از اختلافات کمک کند، حرکت بر مدار قانون و رعایت موازین قانونی است که مسوولان باید برای استحکام و پایداری این وحدت و همدلی بیشتر تلاش کنند.

معاون فرماندار روانسر نیز د راین نشست یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با جنگ نرم دشمنان را مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای اخذ رای اعلام کرد و گفت: نتیجه آن بیمه نمودن آحاد جامعه اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرم بدخواهان ملت است.

مراد باباخانی افزود: با توجه به حساسیت انتخابات امسال و تهدیدات و تحریم‌های استکبار جهانی و موج بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و تاثیر این انتخابات بر منطقه می‌طلبد آحاد مردم نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته داشته باشند.

